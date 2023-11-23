Инвестиции

Центробанк рассказал, как будет обмениваться заблокированными активами

Инвесторам предложат продать заблокированные активы на торгах, после чего акции обособят, поделят на лоты и предложат купить нерезидентам с помощью заблокированных рублей на счетах типа «С».
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Центробанк представил схему по обмену заблокированными активами россиян на замороженные средства иностранцев в России. Об этом пишет «Forbes».

Сначала организаторы торгов предложат продать заблокированные активы на торгах и оформить оферту с выкупом пакета стоимостью до 100 тыс. рублей.

Отправить оферту торговой площадке будет можно через брокера, который проверит стоимость иностранных бумаг. После чего депозитарий обособит акции, а торговая площадка поделит ценные бумаги на лоты.

Затем нерезидентам с счетами типа «С», где есть заблокированные рубли, предложат подать заявку на участие в торгах.

С помощью этих средств иностранцы смогут выкупить обособленные лоты и вывести их в зарубежные депозитарии. Тогда как российским инвесторам переведут деньги за продажу заблокированных активов.

Если торги не состоятся, то деньги иностранцев вернутся на счета типа «С», а с ценных бумаг будет снято обособление.

Для такого обмена активами понадобится 45 дней.

Собеседники издания считают, что в этой схеме есть недоработки. Например, проблема может возникнуть с определением стоимости пакета акций. Иностранцы могут не согласиться на покупку лотов, где нельзя выбрать только нужные активы.

Процедуру обмену планируют запустить в 2024 году без привлечения биржевых площадок.

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