Совет Федерации принял закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

В 2024 году ВВП увеличится на 2,3%, а инфляция к 2025 году сократится до 4%.

На пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

В 2024 году федеральный бюджет планирует получить доход в размере 35,065 трлн рублей, в 2025 году —33,552 трлн рублей, в 2026 году — 34,051 трлн рублей.

Расходы в 2024 году составят 36,66 трлн рублей, в 2025 году — 34,382 трлн рублей, в 2026 — 35,587 трлн рублей.

Дефицит федерального бюджета в 2024 году будет на уровне 1,595 трлн рублей, в 2025 году — 0,83 трлн рублей, а в 2026 году — 1,536 трлн рублей.

ВВП вырастет на 2,3% в 2024 году, до 179,956 трлн рублей, в 2025 — на 2,3%, до 190,637 трлн рублей, а в 2026 — на 2,2%, до 202,304 трлн рублей.

Прогноз по инфляции в 2024 году составит 4,5%, а в 2025 и 2026 годах показатель снизится до 4%.