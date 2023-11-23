Матвиенко предложила главе Минфина взять короткий отпуск

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после принятия федерального бюджета предложила главе Минфина Антону Силуанову взять короткий отпуск. Видео с ней опубликовано в ТГ-канале РБК.
«Спасибо работу. Надеюсь, вы пару дней возьмете передохнуть после такой тяжелой нагрузочной работы. Наверное, премьер-министр поощрит вас коротким отпуском. Желаем вам отойти от трудной работы», — сказала Матвиенко.
Она добавила, что правительство успешно справилось с задачей своевременного внесения бюджета в Федеральное собрание. Напомним, Совфед одобрил проект бюджета России на 2024-2026 годы. Согласно одобренным парламентариями показателям, доходы бюджета в 2024 году составят 35,065 триллиона рублей, расходы — 36,66 триллиона, с дефицитом в 0,9 процента ВВП.
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