Банки не освобождены от налога на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль платят крупнейшие организации, которые ведут бизнес в РФ. Есть исключения, но банки туда не входят.

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2023 № 03-03-07/93801.

Сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год. Ставка – 10%.

Но если средняя прибыль за 2021 и 2022 годы оказалась меньше 1 млрд руб., то база для налога = 0.

получившими в 2021 и 2022 годах общую прибыль, превысившую 2 млрд рублей.

Банки, которые соответствуют критериям плательщиков налога на сверхприбыль, обязаны платить этот налог.

Срок уплаты – не позднее 28 января 2024 года.

Ранее Минфин давал такие разъяснения по плательщикам налога на сверхприбыль: