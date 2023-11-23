Банки не освобождены от налога на сверхприбыль

Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2023 № 03-03-07/93801.
Сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год. Ставка – 10%.
Но если средняя прибыль за 2021 и 2022 годы оказалась меньше 1 млрд руб., то база для налога = 0.
получившими в 2021 и 2022 годах общую прибыль, превысившую 2 млрд рублей.
Банки, которые соответствуют критериям плательщиков налога на сверхприбыль, обязаны платить этот налог.
Срок уплаты – не позднее 28 января 2024 года.
Ранее Минфин давал такие разъяснения по плательщикам налога на сверхприбыль:
медицинские и образовательные организации тоже платят налог на сверхприбыль, несмотря на то, что обычный налог на прибыль идет по ставке 0% (письмо от 13.10.2023 № 03-03-06/1/97444);
бывшие упрощенцы не платят налог на сверхприбыль (письмо от 02.11.2023 № 03-03-05/104510);
застройщики освобождены от налога на сверхприбыль, если они не платили дивиденды (письмо от 21.09.2023 № 03-03-06/1/90205).
Комментарии1
Главный бухгалтер
Ну откуда в банках-то вообще прибыль? Они по определению все убыточные! Всё время жалуются, всё время помощь выпрашивают... И получают!
Это вот в образовательной организации прибыль более 2 млрд (!!) - смело! Для них это просто пшик.