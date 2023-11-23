Налог на сверхприбыль

Банки не освобождены от налога на сверхприбыль

Налог на сверхприбыль платят крупнейшие организации, которые ведут бизнес в РФ. Есть исключения, но банки туда не входят.
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Разъяснение дает Минфин в письме от 03.10.2023 № 03-03-07/93801.

Сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год. Ставка – 10%.

Но если средняя прибыль за 2021 и 2022 годы оказалась меньше 1 млрд руб., то база для налога = 0.

получившими в 2021 и 2022 годах общую прибыль, превысившую 2 млрд рублей.

Банки, которые соответствуют критериям плательщиков налога на сверхприбыль, обязаны платить этот налог.

Срок уплаты – не позднее 28 января 2024 года.

Ранее Минфин давал такие разъяснения по плательщикам налога на сверхприбыль:

  • медицинские и образовательные организации тоже платят налог на сверхприбыль, несмотря на то, что обычный налог на прибыль идет по ставке 0% (письмо от 13.10.2023 № 03-03-06/1/97444);

  • бывшие упрощенцы не платят налог на сверхприбыль (письмо от 02.11.2023 № 03-03-05/104510);

  • застройщики освобождены от налога на сверхприбыль, если они не платили дивиденды (письмо от 21.09.2023 № 03-03-06/1/90205).

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 48 минут назад

    Главный бухгалтер

    Ну откуда в банках-то вообще прибыль? Они по определению все убыточные! Всё время жалуются, всё время помощь выпрашивают... И получают!

    Это вот в образовательной организации прибыль более 2 млрд (!!) - смело! Для них это просто пшик.

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