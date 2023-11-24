При строительстве домов на участках для ИЖС у компании нет права на низкий земельный налог 0,3%

Земля под ИЖС облагается налогом по низкой ставке – 0,3%. Но коммерческие организации на такую ставку претендовать не могут. Им придется платить налог по ставке 1,5%, да еще с повышающим коэффициентом.

Разъяснение дает ФНС в письме от 16.11.2023 № БС-4-21/14484@.

Коммерческие фирмы не входят в число лиц, которые вправе применять пониженную ставку земельного налога для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Это касается и случаев, когда они возводят объекты ИЖС, чтобы продавать их людям.

Ставка земельного налога для бизнеса за землю под ИЖС — 1,5%.

Более того, для таких участков налог исчисляется с учетом коэффициента 2.

Он применяется в течение 3 лет с даты госрегистрации права собственности на участок и до регистрации права на построенный объект недвижимости.

Если права на объект зарегистрированы раньше (дом построен быстро), налог за период применения коэффициента 2 пересчитывают с учетом коэффициента 1.

Такая норма стимулирует бизнес своевременно осваивать земельные участки и использовать их по целевому назначению, поясняет ФНС.