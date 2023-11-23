Самозанятым хотят дать право на торговлю покупными товарами

Когда IT-компания с госучастием может применять тариф взносов 7,6%

Условие для начисления взносов по пониженному тарифу для IT-компаний – аккредитация и доля профильных доходов от 70%. Но даже при соблюдении этих условий есть исключение (когда применять льготу нельзя). Впрочем, и из этого исключения тоже есть исключение.