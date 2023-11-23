Самозанятым хотят дать право на торговлю покупными товарами

В Госдуму внесен законопроект.
То есть, самозанятые смогут торговать покупными товарами, в том числе – через маркетплейсы.
Авторы проекта, депутаты от ЛДПР, в пояснительной записке упоминают параллельный импорт.
В условиях санкций новая норма по НПД поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них, уверены авторы проекта.
Комментарии2
Тогда пусть платят страховые взносы, сдают все отчёты и другие налоги, например, НДС.
Сергей
Получается, товарищ предлагает легализовать челноков?
А стоит?