Самозанятые

Самозанятым хотят дать право на торговлю покупными товарами

Сейчас при перепродаже товаров нельзя применять НПД. Этот запрет хотят отменить.
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В Госдуму внесен законопроект.

То есть, самозанятые смогут торговать покупными товарами, в том числе – через маркетплейсы.

Авторы проекта, депутаты от ЛДПР, в пояснительной записке упоминают параллельный импорт.

В условиях санкций новая норма по НПД поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них, уверены авторы проекта.

Комментарии

2
  • Логотип meleshenckovladimir
    meleshenckovladimir 1 час назад

    Тогда пусть платят страховые взносы, сдают все отчёты и другие налоги, например, НДС.

  • Логотип Сергей Верещагин
    Сергей Верещагин
    58 минут назад

    Сергей

    Получается, товарищ предлагает легализовать челноков?

    А стоит?

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