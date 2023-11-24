Чтобы получить субсидии, компаниям нужно работать с искусственным интеллектом

Осознанный бизнес. Что важно делать владельцу компании?

Понимаю, что слово «осознанность» для некоторых кажется заезженным и утерявшим свою значимость ввиду частоты его использования коучами, бизнес-тренерами и психологами, однако ситуация, свидетелем которой я стала на днях, заставила меня написать эту заметку. И говорить мы будем именно об осознанности в бизнесе.