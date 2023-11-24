Чтобы получить субсидии, компаниям нужно работать с искусственным интеллектом

Обязательным условием для получения бюджетных субсидий станет применение в компаниях технологий искусственного интеллекта. Новый подход начнут тестировать в 2024 году. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета. Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн рублей, — сказал Чернышенко.
Новые решения затронут компании, которые работают в приоритетных отраслях экономики.
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