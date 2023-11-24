Продавцы на маркетплейсах зарабатывают почти 800 тысяч рублей в месяц

Быстрее всего обороты на маркетплейсах растут у небольших продавцов. Средняя выручка селлеров за год выросла почти на 40%.

В 2023 году средняя выручка селлеров на маркетплейсах выросла почти на 40% и составила 761,9 тыс. рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «Яндекс Маркета» и сервиса «Точка маркетплейсы».

Годом ранее средний размер выручки продавцов в сфере e-commerce был 546 701 рублей.

В 2023 году на одной площадке торгуют 71% селлеров, годом ранее этот показатель был 75%. Для продажи товаров сразу два маркетплейса выбирает около 22% предпринимателей. Одновременно на трех или четырех площадках торгуют меньше 10%.

Мы наблюдаем, как выручка селлеров растет от года к году. Это связано с тем, что аудитория маркетплейсов и объемы реализации товаров расширяются за счет развития пунктов выдачи и обострения конкуренции маркетплейсов, — сказал СЕО сервиса «Точка маркетплейсы» Константин Канивец.

Представитель Ozon рассказал, что за девять месяцев 2023 года продажи селлеров выросли в 2,3 раза год к году и превысили 900 млрд рублей. Обороты небольших продавцов в среднем росли в 8,5 раз быстрее.

Из всех региональных предпринимателей больше всего тех, кто торгует на маркетплейсах, оказалось в Калмыкии (34%), Ненецком АО (20,7%) и Мордовии (20,5%). Среди московских предпринимателей лишь 16,6% занимаются онлайн-торговлей.

В 2022 году объем рынка e-commerce составил 5,7 трлн рублей, в этом году он вырастет более чем на 45% и подойдет к отметке 8,5 трлн рублей.