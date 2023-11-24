❗ С 2024 года бухгалтеры будут выдавать новую справку о зарплате новым сотрудникам

Проект этой новой справки опубликован на федеральном портале.
Поясним, в новом законе о занятости (его приняли депутаты во втором чтении) будет норма о господдержке безработных сирот.
Если они стоят на учете в ЦЗН, но до истечения 6 месяцев нашли работу, то им будут доплачивать за каждый оставшийся месяц. Выплату будет делать ЦЗН.
Размер доплаты – разница между средней зарплатой в регионе по данным Росстата и фактически начисленной зарплатой по справке от работодателя.
По сотруднику там надо указать:
ФИО;
паспортные данные;
адрес;
СНИЛС;
период работы;
норму рабочих дней в месяце и количество дней, отработанных сотрудником;
норму часов и количество часов, отработанных сотрудником;
сумму фактически начисленной зарплаты.
Норма заработает с 1 января 2024 года.
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