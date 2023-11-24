❗ С 2024 года бухгалтеры будут выдавать новую справку о зарплате новым сотрудникам

Дети-сироты, которые стояли на учете как безработные и устроились на работу, будут получать от государства доплату. Но для этого им нужна справка о зарплате. Выдавать ее будут работодатели.

Проект этой новой справки опубликован на федеральном портале.

Поясним, в новом законе о занятости (его приняли депутаты во втором чтении) будет норма о господдержке безработных сирот.

Если они стоят на учете в ЦЗН, но до истечения 6 месяцев нашли работу, то им будут доплачивать за каждый оставшийся месяц. Выплату будет делать ЦЗН.

Размер доплаты – разница между средней зарплатой в регионе по данным Росстата и фактически начисленной зарплатой по справке от работодателя.

По сотруднику там надо указать:

ФИО;

паспортные данные;

адрес;

СНИЛС;

период работы;

норму рабочих дней в месяце и количество дней, отработанных сотрудником;

норму часов и количество часов, отработанных сотрудником;

сумму фактически начисленной зарплаты.

Норма заработает с 1 января 2024 года.