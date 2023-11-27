Услуги застройщика не облагаются НДС даже по нежилым помещениям

Услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве освобождены от НДС. Исключение – услуги при строительстве объектов производственного назначения.

То есть, по объектам долевого строительства есть льгота по НДС, а по объектам производственного назначения – нет.

Понятия «объект» и «объект долевого строительства» имеют различное значение.

Минфин в письме от 28.09.2023 № 03-07-07/92596 со ссылкой на судебную практику делает вывод: многоквартирный дом (как здание в целом) является объектом непроизводственного (жилого) назначения независимо от наличия в нем нежилых помещений.

Поэтому даже если в доме на первом этаже будут кафе и магазины, возмещение от дольщиков за эти помещения не облагается НДС.

Ранее Минфин в письме от 24.04.2023 № 03-07-11/37349 пояснял, что услуги застройщика освобождены от НДС, но если он строит сам своими силами, то строительные работы облагаются НДС.