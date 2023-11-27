3-НДФЛ

В одной декларации 3-НДФЛ надо отражать и доходы от продажи имущества, и вычет на покупку жилья

Декларировать доходы от продажи имущества – это обязанность налогоплательщика-физлица, а заявлять имущественный налоговый вычет – право. Оба этих события отражаются в одной декларации.
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Об этом сообщает ФНС в письме от 21.09.2023 № БС-4-11/12147@.

Речь идет обо всех имущественных вычетах – как на покупку жилья и уплату процентов по ипотеке, так и на покупную стоимость проданного имущества, чтобы уменьшить налоговую базу по НДФЛ.

В год сдают только одну декларацию (первичную). В ней будут все доходы и все вычеты.

Поясним, доходы от продажи квартиры отражаются в приложении 1 декларации, имущественный вычет при ее продаже (не более 1 млн руб.) – в приложении 6, имущественный вычет на покупку квартиры (не более 2 млн руб.) – в приложении 7.

Комментарии

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    3-НДФЛ

    В одной декларации 3-НДФЛ надо отражать и доходы от продажи имущества, и вычет на покупку жилья

    Декларировать доходы от продажи имущества – это обязанность налогоплательщика-физлица, а заявлять имущественный налоговый вычет – право. Оба этих события отражаются в одной декларации.

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