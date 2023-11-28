🎓Вебинар: Шаблоны документов и маршруты согласования в КЭДО. 29 ноября в 11:00 мск!

Топ причин, по которым банки отказывают малому бизнесу в кредите

Чтобы развиваться и растить бизнес, предприниматели часто прибегают к заемным деньгам. Однако не все могут получить от банка одобрение кредита. Каждый банк самостоятельно устанавливает требования к заемщикам. Разбираемся в самых популярных причинах, почему банк отказывает бизнесу в кредите.