Ведение документооборота

🎓Вебинар: Шаблоны документов и маршруты согласования в КЭДО. 29 ноября в 11:00 мск!

Получите максимум автоматизации кадровых процессов с КЭДО EasyDocs.
31

Эксперты EasyDocs на вебинаре расскажут, как достичь максимальной автоматизации кадровых процессов с помощью КЭДО:

  • Создание в онлайн-редакторе шаблонов заявлений, служебных записок и других документов для работников и исполнителей;

  • Настройка видимости шаблонов для пользователей в зависимости от типа занятости (сотрудник, физлицо, исполнитель, ИП);

  • Настройка маршрутов согласования документов по подразделениям, по документам и по сотрудникам;

  • Настройка оргструктуры предприятия для автоматического определения административных, функциональных и дополнительных руководителей;

  • Сопоставление шаблонов EasyDocs с документами 1С для автоматизации формирования кадровых документов;

  • Пример формирования заявления сотрудником, согласования документа, создания ответного документа в 1С и его отправка на подпись.

Вебинар проведет Марина Ким — ведущий менеджер по продажам EasyDocs.

Записаться бесплатно

Ждем вас на вебинаре 29 ноября в 11:00 мск! Научитесь автоматизировать кадровые процессы и вести электронный документооборот.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Воинский учет

    Воинский учет можно отдавать на аутсорсинг, но с оговоркой

    Компании обязаны вести воинский учет сотрудников, собирать и сдавать в военкоматы массу документов. Актуальным становится вопрос — а можно ли эти заботы отдать на аутсорс?

    33
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Кредитование

    Топ причин, по которым банки отказывают малому бизнесу в кредите

    Чтобы развиваться и растить бизнес, предприниматели часто прибегают к заемным деньгам. Однако не все могут получить от банка одобрение кредита. Каждый банк самостоятельно устанавливает требования к заемщикам. Разбираемся в самых популярных причинах, почему банк отказывает бизнесу в кредите.

    Топ причин, по которым банки отказывают малому бизнесу в кредите
    17

    Курсы повышения
    квалификации

    19     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Налоговые проверки

    Чем грозит бизнесу фиктивная миграция между налоговыми

    Смена адреса компании или ИП по любым причинам приведет к проверке налоговых органов. Инспекторы установят, действительно ли бизнес работает в новом регионе или же использует схемы уклонения от налогообложения и получения налоговых льгот.

    59
    Пенсии

    Разница в размере пенсий между регионами достигла 23 тысяч рублей

    Самые низкие пенсии получают в Кабардино-Балкарской республике, а самые высокие выплаты у пенсионеров Чукотки. Разрыв между показателями достиг 23 тысяч рублей.

    1
    83

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Судебная практика по налоговым спорам

    Исполнительский иммунитет в отношении единственного жилья

    Недавно суд Арбитражный суд Московского округа принял постановление АС Московского округа от 26.10.2023 по делу № А40-289046/2021.

    4
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    Как стать банкротом через МФЦ: новые правила / БухСтрим

    Разбираемся, насколько просто и реально попрощаться с долгами, что изменилось в последнее время и нет ли тут рисков и подводных камней, о которых открыто не говорят.

    30

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Отчетность в СФР

    ❗ При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1

    Сейчас в форме ЕФС-1 при приеме нового сотрудника на работу никак не фиксируется срок трудового договора. Но скоро появятся новые коды, в том числе, для срочных договоров. Причем при трансформации срочного договора в бессрочный тоже надо будет сдавать подраздел 1.1 формы ЕФС-1.

    30
    1,5 тыс.

    Как ИП заплатить страховые взносы за себя в 1С:Бухгалтерии 8

    В программе установили размер страховых взносов, которые платят ИП в 2024 году за себя. Фиксированный тариф 49 500 рублей.

    78

    Записи вебинаров

    687
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    Бухгалтерский учет

    Как устроен бухгалтерский счет 23 «Вспомогательные производства»

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 23 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

    Как устроен бухгалтерский счет 23 «Вспомогательные производства»
    25
    Ведение документооборота

    🎓Вебинар: Шаблоны документов и маршруты согласования в КЭДО. 29 ноября в 11:00 мск!

    Получите максимум автоматизации кадровых процессов с КЭДО EasyDocs.

    31
    Инвестиции

    Центробанк поддерживает запрет покупать иностранные активы на ИИС

    Налоговые льготы, которые предоставляют для ИИС, должны работать на развитие российского рынка. Поэтому запрет покупать зарубежные ценные бумаги на такие счета могут принять.

    46
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    Как рассчитать юнит–экономику

    Часто бизнес закрывается из-за неверных управленческих решений. Юнит-экономика позволяет понять, как та или иная идея отразится на будущем бизнесе.

    Как рассчитать юнит–экономику
    29

    Коллекции

    17
    Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
    Логотип nlukina
    nlukina
    Ведение бизнеса

    Шут, маг, жрица. Бизнес стал обращаться к финансовым-тарологам для предсказания будущего

    Шел 2023 год: предприниматели перестали доверять аналитике и прогнозам экспертов и теперь делают бизнес по картам таро. На бизнес-тусовки теперь приглашают финансовых-тарологов, к которым выстраиваются гигантские очереди.

    Шут, маг, жрица. Бизнес стал обращаться к финансовым-тарологам для предсказания будущего
    103
    748
    3-НДФЛ

    В одной декларации 3-НДФЛ надо отражать и доходы от продажи имущества, и вычет на покупку жилья

    Декларировать доходы от продажи имущества – это обязанность налогоплательщика-физлица, а заявлять имущественный налоговый вычет – право. Оба этих события отражаются в одной декларации.

    62

    Консультации

    Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить
    Логотип СберРешения
    СберРешения
    Воинский учет

    Образование в карточке гражданина, подлежащего воинскому учету в организации (форма N 10)

    Образование работника играет немаловажную роль в кадровом учете. Специалисты оформляющие документы должны учитывать различные нюансы, связанные с этим аспектом.

    Образование в карточке гражданина, подлежащего воинскому учету в организации (форма N 10)
    86

    Услуги застройщика не облагаются НДС даже по нежилым помещениям

    Услуги застройщика на основании договора участия в долевом строительстве освобождены от НДС. Исключение – услуги при строительстве объектов производственного назначения.

    69

    Резюме

     Проверенная база резюме бухгалтеров и финансистов Создать резюме
    Зарплата

    Дубль два: в ТК РФ пропишут запрет на лишении работников премии

    Работодателям запретят издавать такие локальные акты, по которым сотрудника можно лишать части зарплаты (в том числе, стимулирующей выплаты) из-за дисциплинарного проступка.

    290
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Налог на сверхприбыль

    Налог на сверхприбыль выгодно заплатить до конца ноября 

    Закон от 04.08.2023 № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль» определил механизм windfall tax (дословно можно перевести как «налог на доходы, принесенные ветром» или «налог на неожиданную удачу»). Этот разовый сбор призван решить проблемы с бюджетом, собрав с бизнеса дополнительные деньги.

    Налог на сверхприбыль выгодно заплатить до конца ноября 
    132

    Профессиональная
    переподготовка

    5     Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Сальдо ЕНС

    Минфин: физлица не обязаны иметь личный кабинет

    Нужно ли с введением ЕНС заводить кабинет налогоплательщика - физического лица? Такой вопрос задали Минфину. Ответ – нет.

    204
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Дивидендные акции нефтяных компаний на бирже: кто как платит дивиденды последние 5 лет

    Ни для кого не секрет, что наш фондовый рынок очень сильно зависит от нефтяников, которые, в свою очередь, известны щедрыми дивидендами. Нефть добывают, экспортируют, перерабатывают, снова добывают, валютную выручку продают, стабилизируя курс рубля, платят дивиденды и заходят на новый круг.

    Дивидендные акции нефтяных компаний на бирже: кто как платит дивиденды последние 5 лет
    1
    32

    Мини-курсы

    262
    Короткие видео на самые актуальные темы