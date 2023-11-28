🎓Вебинар: Шаблоны документов и маршруты согласования в КЭДО. 29 ноября в 11:00 мск!

Эксперты EasyDocs на вебинаре расскажут, как достичь максимальной автоматизации кадровых процессов с помощью КЭДО:
Создание в онлайн-редакторе шаблонов заявлений, служебных записок и других документов для работников и исполнителей;
Настройка видимости шаблонов для пользователей в зависимости от типа занятости (сотрудник, физлицо, исполнитель, ИП);
Настройка маршрутов согласования документов по подразделениям, по документам и по сотрудникам;
Настройка оргструктуры предприятия для автоматического определения административных, функциональных и дополнительных руководителей;
Сопоставление шаблонов EasyDocs с документами 1С для автоматизации формирования кадровых документов;
Пример формирования заявления сотрудником, согласования документа, создания ответного документа в 1С и его отправка на подпись.
Вебинар проведет Марина Ким — ведущий менеджер по продажам EasyDocs.
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Ждем вас на вебинаре 29 ноября в 11:00 мск! Научитесь автоматизировать кадровые процессы и вести электронный документооборот.
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