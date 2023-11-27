Разница в размере пенсий между регионами достигла 23 тысяч рублей

Самые низкие пенсии получают в Кабардино-Балкарской республике, а самые высокие выплаты у пенсионеров Чукотки. Разрыв между показателями достиг 23 тысяч рублей.

За последний год разрыв между средними пенсиями в разных регионах вырос на 1,3 тыс. и составил 23 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Социального фонда.

Самые большие выплаты получают неработающие пенсионеры Чукотки — 39,9 тыс. рублей.

Самый низкий размер пенсии в Кабардино-Балкарской республике — 17 тыс. рублей. Разница между двумя границами составляет почти 23 тыс. рублей.

Разница в размере пенсий также зависит от места жительства. Предусмотрены надбавки за работу в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях. Дополнительные начисления получают жители села, — сообщили во ВНИИ труда.

Работники серверных регионов получают 50% надбавку к фиксированной пенсии. Если после выхода на пенсию человек остается жить на Севере, то к выплата будет применяться повышающий коэффициент. Он зависит от региона. Например, для Чукотского АО коэффициент равен двум.

Сейчас средний размер пенсий по стране составляет 21,8 тыс. рублей.

Жители страны нечасто переезжают в другие регионы ради более высоких пенсионных выплат. Например, для получения московской пенсии нужно быть прописанным в городе минимум 10 лет и получать выплаты не ниже социального стандарта.

Разрыв между выплатами по старости в будущем продолжит расти, поскольку будут изменяться региональные показатели, в том числе — размер номинальных зарплат, — считает профессор финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Сумма выплат зависит от величины дохода от трудовой деятельности и продолжительности стажа. Также учитываются период военной службы и время по уходу за детьми. Для пенсионеров старше 80 лет предусмотрены надбавки.

Главным образом, пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной, которая для всех в стране одинакова (7,6 тыс. на 2023-й), и страховой, которую гражданин формирует за счет пенсионных баллов, — сказала доцент кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Фиксированная часть и стоимость пенсионных баллов индексируется каждый год на уровень инфляции. Недавно мы писали, что с 1 января 2024 года страховые пенсии вырастут на 7,5%.