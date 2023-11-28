Чем грозит бизнесу фиктивная миграция между налоговыми

Смена адреса компании или ИП по любым причинам приведет к проверке налоговых органов. Инспекторы установят, действительно ли бизнес работает в новом регионе или же использует схемы уклонения от налогообложения и получения налоговых льгот.

Миграция налогоплательщиков — один из распространенных приемов уклонения от налогообложения.

Часто причинами переезда компаний становится не реальная работа в другом регионе, а попытка избежать камеральных и выездных налоговых проверок или получить налоговые льготы. Со сменой налоговой инспекции затягиваются сроки взыскания задолженностей.

Если налоговые инспекторы заподозрят фиктивную миграцию бизнеса, то они начнут контрольно- аналитическую работу по результатам которой могут отказать в государственной регистрации компании или ИП.

На какие признаки будет смотреть ФНС:

Использует ли руководитель сим-карту прежнего региона регистрации;

Совпадает ли IP-адрес компьютера бухгалтера со старым или же он соответствует региону, в который бизнес переехал;

В ходе проверки могут спросить, в какой школе теперь учатся дети руководителя или к какой поликлинике он прикреплен.

Кроме того, прежде чем разрешить регистрацию бизнеса по новому адресу, сотрудники налоговой могут провести осмотр офиса, пригласить на беседу директора и работников, использовать для проверки документы других ведомств.

Нужно помнить, что любая смена адреса регистрации приводит к проверке компании.