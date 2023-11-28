Чем грозит бизнесу фиктивная миграция между налоговыми

Миграция налогоплательщиков — один из распространенных приемов уклонения от налогообложения.
Часто причинами переезда компаний становится не реальная работа в другом регионе, а попытка избежать камеральных и выездных налоговых проверок или получить налоговые льготы. Со сменой налоговой инспекции затягиваются сроки взыскания задолженностей.
Если налоговые инспекторы заподозрят фиктивную миграцию бизнеса, то они начнут контрольно- аналитическую работу по результатам которой могут отказать в государственной регистрации компании или ИП.
На какие признаки будет смотреть ФНС:
Использует ли руководитель сим-карту прежнего региона регистрации;
Совпадает ли IP-адрес компьютера бухгалтера со старым или же он соответствует региону, в который бизнес переехал;
В ходе проверки могут спросить, в какой школе теперь учатся дети руководителя или к какой поликлинике он прикреплен.
Кроме того, прежде чем разрешить регистрацию бизнеса по новому адресу, сотрудники налоговой могут провести осмотр офиса, пригласить на беседу директора и работников, использовать для проверки документы других ведомств.
Нужно помнить, что любая смена адреса регистрации приводит к проверке компании.
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