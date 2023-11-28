🎉«Клерк» приглашает принять онлайн-участие в конференции! Сейчас билет можно забрать со скидкой в честь Дня бухгалтера

Получайте новые знания и ценные советы экспертов из любой точки мира — присоединяйтесь к онлайн-трансляциям конференций всего за 999 рублей!

5 декабря в Москве состоится II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Мы пригласили известных спикеров, которые расскажут про все актуальные изменения в работе бухгалтера. В программе только горячие темы:

Подготовка к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, ФСБУ, учетная политика 2024;

Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы;

Изменения в трудовом законодательстве;

Воинский учет.

В честь Дня бухгалтера действует скидка на онлайн-участие в конференции. Билеты по 999 рублей! Купить онлайн-билет на конференцию в Москве.

А еще 14 декабря в Краснодаре пройдет 🎄 Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция! Эксперты поделятся с вами:

Как отвечать на требования ИФНС;

Как вести воинский учет по новым правилам;

Какие требования ФСБУ в отчетности;

Чем отличаются белые, серые и черные налоговые схемы.

Получите новую информацию за один день из любой точки мира — присоединяйтесь к онлайн-трансляции всего за 999 рублей! Купить онлайн-билет на конференцию в Краснодаре.

Конференции «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете!