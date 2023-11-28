Бухгалтеры

🎉«Клерк» приглашает принять онлайн-участие в конференции! Сейчас билет можно забрать со скидкой в честь Дня бухгалтера

Получайте новые знания и ценные советы экспертов из любой точки мира — присоединяйтесь к онлайн-трансляциям конференций всего за 999 рублей!
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5 декабря в Москве состоится II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Мы пригласили известных спикеров, которые расскажут про все актуальные изменения в работе бухгалтера. В программе только горячие темы:

  • Подготовка к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, ФСБУ, учетная политика 2024;

  • Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы;

  • Изменения в трудовом законодательстве;

  • Воинский учет.

В честь Дня бухгалтера действует скидка на онлайн-участие в конференции. Билеты по 999 рублей! Купить онлайн-билет на конференцию в Москве.

А еще 14 декабря в Краснодаре пройдет 🎄 Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция! Эксперты поделятся с вами:

  • Как отвечать на требования ИФНС;

  • Как вести воинский учет по новым правилам;

  • Какие требования ФСБУ в отчетности;

  • Чем отличаются белые, серые и черные налоговые схемы.

Получите новую информацию за один день из любой точки мира — присоединяйтесь к онлайн-трансляции всего за 999 рублей! Купить онлайн-билет на конференцию в Краснодаре.

Конференции «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    🎉«Клерк» приглашает принять онлайн-участие в конференции! Сейчас билет можно забрать со скидкой в честь Дня бухгалтера

    Получайте новые знания и ценные советы экспертов из любой точки мира — присоединяйтесь к онлайн-трансляциям конференций всего за 999 рублей!

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