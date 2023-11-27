Как платить налог по УСН в 2024 году: образец платежки

Если в этом году вы платили налога на конкретный КБК с указанием периода и ОКТМО, то с 2024 года надо будет привыкать к новым правилам.
Смотрите образец платежки по УСН в 2024 году.
Текст в поле основания платежа не регламентирован. Там можно просто указать, что это ЕНП, а можно сделать пометку, какие конкретно налоги компания платит этой платежкой (в данном случае – налог по УСН).
Но в любом случае эти деньги попадут на ЕНС в виде ЕНП и будут распределены по нормам статьи 45 НК.
Как правильно платить налог по УСН
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