ФНС обновила блокчейн-хранилище МЧД. Теперь компаниям будет удобнее оформлять доверенности

Во время оформления доверенностей можно отключить проверку сведений и автозаполнение полей.

ФНС переработала механизм формирования машиночитаемых доверенностей (МЧД). Теперь пользователи смогут отключить автоматическое заполнение полей по ЕГРЮЛ, а также их проверку по налоговым базам. Об этом сказано на сайте налоговой.

Чтобы самостоятельно заполнить строки при оформлении МЧД, нужно в разделе «Доверитель» или «Представитель» убрать галочку «Проверить сведения и автозаполнить поля».

Кроме этого, на портале изменился механизм работы с адресной строкой, а именно:

при заполнении адреса появились подсказки ФИАС;

в xml-файле доверенности теперь указываются адреса по ФИАС и их уникальные идентификаторы ФИАС.

Изменение будет полезно в первую очередь компаниям, у которых в ЕГРЮЛ ограничен доступ к информации о первых лицах.

Заполнение данные вручную также поможет избежать ситуации, когда у поверенного поменялся паспорт и сведения о новом документе еще не были переданы в налоговую.