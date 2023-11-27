На выплату единого детского пособия направили еще 89,5 млрд рублей

Единое пособие смогут получить больше 10 млн детей. На выплаты могут претендовать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому правительство выделит больше 89,5 млрд рублей на системную поддержку малообеспеченных семей. Об этом сказано на сайте кабмина.

Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием более 10 миллионов детей, — говорится в сообщении.

С 1 января 2023 года единое детское пособие получают семьи с детьми до 17 лет, а также беременные женщины, которые встали на учет в ранние сроки.

На выплаты могут претендовать семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Размер поддержки определяется индивидуально в может составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.

В бюджете на 2024 года запланирована выплата единого пособия на сумму 1,3 трлн рублей.