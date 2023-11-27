Обзор законопроектов

Государственным предприятиям разрешат брать займы у некредитных организаций

Если казенные предприятия смогут привлекать средства по лучшим рыночным условиям, то выполнение государственного оборонного заказа будет проходить быстрее.
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В Госдуму внесли законопроект, который разрешит казенным предприятиям привлекать средства от некредитных организаций.

Сейчас государственные и муниципальные предприятия не могут заимствовать средства в некредитных организациях. Авторы законопроекта считают, что из-за этого они теряют возможность получить финансирование на лучших рыночных условиях.

Запрет затрагивает государственные корпорации, головные организации интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса и государственные фонды развития промышленности.

Данная ситуация приводит к значительным затруднениям при проработке вопросов развития этих предприятий, в том числе по реализации перспективных инвестиционных проектов, по недопущению снижения показателей экономической эффективности предприятий, а также по наращиванию выпуска продукции гражданского назначения, — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что предлагаемые изменения сделают более эффективной практику займов и позволят сократить риски срывов обязательств казенных предприятий по выполнению государственного оборонного заказа.

Комментарии

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