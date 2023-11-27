Бухгалтерские программы

Группа компаний ВДГБ примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Представитель компании расскажет про импортозамещение в бизнесе: возможности и вызовы автоматизации в 2024 году.
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Компания ВДГБ производит и поставляет IT-решения, технику и профессиональные услуги для автоматизации бизнеса и с 1996 года является официальным партнером фирмы 1С.

Ведущий специалист коммерческого департамента Группы компаний ВДГБ, куратор направления импортозамещения Татьяна Гагилева представит удобные отечественные IT-решения, которые помогут бизнесу эффективно и безопасно работать.

ВДГБ уже ведет свой блог на «Клерке», в котором делится советами по автоматизации учета на торговых предприятиях, как работать с маркировкой товаров и настраивать 1С для решения конкретных задач бизнеса.

Ждем вас на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве 5 декабря!

Место проведения: г. Москва, «Красный октябрь». Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

Два билета со скидкой

Проведите этот день вместе с нами!

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