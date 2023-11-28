«Тинькофф» начал продавать валюту Кыргызстана, Таджикистана и Бразилии

Клиенты банка с картами Tinkoff Black смогут покупать кыргызские сомы, таджикские сомони и бразильские реалы. Снова началась продажа тайского бата и азербайджанского маната.

Банк «Тинькофф» запустил для физических лиц продажу трех новых валют — кыргызского сома, таджикского сомони и бразильского реала. А также возобновил продажу тайского бата и азербайджанского маната. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Всем владельцам карты Tinkoff Black теперь доступно:

открытие соответствующего валютного счета и покупка валют Кыргызстана, Таджикистана, Бразилии, Таиланда и Азербайджана;

оплата товаров и услуг картой Tinkoff Black с платежной системой «МИР» в Таджикистане и Кыргызстане со счета в национальных валютах без конвертации;

международные входящие и исходящие переводы тайских бат без конвертации;

снятие наличных в Таджикистане и Кыргызстане в банкоматах, принимающих карты платежных систем «МИР», «Элкарт» (Кыргызстан) и Амонатбанк (Таджикистан).

Для покупки валюты нужно сначала открыть валютные счета и привязать к ним карту, с которой будет проходить оплата.