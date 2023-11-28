Какие коды в ЕФС-1 будут для совместителей

При приеме совместителя на работу в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 надо будет указать специальные коды.

В проекте новой формы ЕФС-1 предусмотрены коды для совместителей для граф 5 и 6 подраздела 1.1 (бывшая СЗВ-ТД).

Для графы 5 (трудовая функция):

«1» – трудовой договор по совместительству;

«1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;

«1.2» ­– трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.

Для графы 6 (код выполняемой функции):

«НЕПД» – для неполного рабочего дня;

«НЕПН» – для неполной рабочей недели.

Сейчас по совместителям также есть код «1». Он проставляется в электронном формате.

В новой форме ЕФС-1 такой код будет и на бумажном бланке.