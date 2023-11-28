Какие коды в ЕФС-1 будут для совместителей

В проекте новой формы ЕФС-1 предусмотрены коды для совместителей для граф 5 и 6 подраздела 1.1 (бывшая СЗВ-ТД).
Для графы 5 (трудовая функция):
«1» – трудовой договор по совместительству;
«1.1» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок до 6 месяцев;
«1.2» – трудовой договор по совместительству, заключаемый на срок более 6 месяцев.
Для графы 6 (код выполняемой функции):
«НЕПД» – для неполного рабочего дня;
«НЕПН» – для неполной рабочей недели.
Сейчас по совместителям также есть код «1». Он проставляется в электронном формате.
В новой форме ЕФС-1 такой код будет и на бумажном бланке.
Как заполнить разные разделы формы ЕФС-1
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