❗ Излишнее уменьшение налога по ПСН на взносы пересчитают. Форма для пересчета уже готова

Для этого разработали специальный бланк.
Проект опубликован на федеральном портале.
Уведомление о перерасчете уменьшения суммы налога по ПСН на страховые взносы и пособия (форма по КНД 1120530) будут формировать налоговики и высылать предпринимателю в личный кабинет или по почте.
Перерасчет будет, если:
ИП – уже не ИП (госрегистрация утратила силу);
ИП перешел на НПД;
ИП освободился от взносов (на период ухода за ребенком, военной службы, ухода за инвалидом).
Норма НК РФ по такому перерасчету заработает с 1 января 2024 года.
Налоговики пересчитают неправомерное уменьшение и пришлют уведомление с суммой налога, который надо доплатить.
Прислать такое уведомление могут в течение 2 лет с даты окончания патента.
Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году, читайте здесь.
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