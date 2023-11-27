ПСН

❗ Излишнее уменьшение налога по ПСН на взносы пересчитают. Форма для пересчета уже готова

Чтобы уменьшать налог по ПСН на фиксированные взносы теперь не надо их платить. Можно хоть в 1 квартале уменьшить налог на всю сумму годового взноса. Но если потом ИП закроется, то годовой взнос будет меньше, и тогда уменьшение патента будет неправомерное. Его скорректируют.
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Для этого разработали специальный бланк.

Проект опубликован на федеральном портале.

Уведомление о перерасчете уменьшения суммы налога по ПСН на страховые взносы и пособия (форма по КНД 1120530) будут формировать налоговики и высылать предпринимателю в личный кабинет или по почте.

Перерасчет будет, если:

  • ИП – уже не ИП (госрегистрация утратила силу);

  • ИП перешел на НПД;

  • ИП освободился от взносов (на период ухода за ребенком, военной службы, ухода за инвалидом).

Норма НК РФ по такому перерасчету заработает с 1 января 2024 года.

Налоговики пересчитают неправомерное уменьшение и пришлют уведомление с суммой налога, который надо доплатить.

Прислать такое уведомление могут в течение 2 лет с даты окончания патента.

Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году, читайте здесь.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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