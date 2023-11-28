Уведомление по ЕНП на взносы за декабрь налоговики ждут от бизнеса до 28 декабря

При оплате страховых взносов в декабре за декабрь 2023 года надо сдать уведомление тоже в декабре.

Об этом ранее сообщала ФНС в письмах от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@ и от 25.10.2023 № БС-4-11/13585.

Код периода в уведомлении – 34/03. Если вы платите взносы платежкой-02, то код там МС.12.2023.

Напомним, что на основании уведомления по страховым взносам производится автоматический зачет – деньги с сальдо ЕНС уходят в резерв.

В вышеназванных письмах ФНС не регламентирован срок сдачи такого досрочного уведомления.

Налоговики Амурской области рекомендуют сдать такое уведомление до 28 декабря.

Добавим, что в общем случае уведомление по ЕНП на страховые взносы за 3-ий месяц каждого квартала не сдают.

Но для декабря ФНС дала новые вводные.

Кстати, бюджетникам Минфин велит сдать уведомление на декабрьские взносы до 25 декабря. Таблица по срокам на декабрь для бюджетных организаций – тут.