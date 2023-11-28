Уведомление по ЕНП на взносы за декабрь налоговики ждут от бизнеса до 28 декабря

При оплате страховых взносов в декабре за декабрь 2023 года надо сдать уведомление тоже в декабре.
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Об этом ранее сообщала ФНС в письмах от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@ и от 25.10.2023 № БС-4-11/13585.

Код периода в уведомлении – 34/03. Если вы платите взносы платежкой-02, то код там МС.12.2023.

Напомним, что на основании уведомления по страховым взносам производится автоматический зачет – деньги с сальдо ЕНС уходят в резерв.

В вышеназванных письмах ФНС не регламентирован срок сдачи такого досрочного уведомления.

Налоговики Амурской области рекомендуют сдать такое уведомление до 28 декабря.

Добавим, что в общем случае уведомление по ЕНП на страховые взносы за 3-ий месяц каждого квартала не сдают.

Но для декабря ФНС дала новые вводные.

Кстати, бюджетникам Минфин велит сдать уведомление на декабрьские взносы до 25 декабря. Таблица по срокам на декабрь для бюджетных организаций – тут.

Как правильно посчитать страховые взносы и составить уведомление

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Комментарии

8
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 53 минуты назад

    Главный бухгалтер

    исключение из исключения!!!

    а ведь действительно  - как всё просто!

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 48 минут назад

    Тут бы хоть на подоходный и зарплату за декабрь денег собрать к 29.12.23 , а уж смысла страховые взносы платить в декабре за декабрь на мой взгляд совсем нет . Что это дает в чисто экономическом смысле ?   

    • Логотип бух2007
      бух2007
      42 минуты назад

      Что это дает в чисто экономическом смысле ?   

      у кого УСН 6%, на вычет взять. У кого 15% - в расходы включить

      У кого ОСНО - тем пофиг

      • Логотип понаехавший Тут
        понаехавший Тут 9 минут назад

        Логично... Главное чтобы деньги на счету для этого были 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 36 минут назад

      Главный бухгалтер

      Что это дает в чисто экономическом смысле ?   

      остатков в балансе меньше. расходы кассовый и фактический сближаются.

  • Логотип бух2007
    бух2007
    44 минуты назад

    я к концу года запуталась с суммой в уведомления на НДФЛ (( У меня в одной организации все до конца года запланировано. Так напрочь забыла, что с выплаты после 23.12 налог надо платить не 28.01, а 29.12

    Весь год как-то продержалась без табличек в экселе, все в голове прокручивала. Пора заводить таблицу - что выплатили, какого числа, какой там НДФЛ и когда его платить

    Теперь еще и про страховые как бы не забыть, что если досрочно платишь, то сдать досрочно. А потом еще РСВ

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 31 минуту назад

    Главный бухгалтер

    Одного не понял

    А если страх взносы начисленные за декабрь, в декабре же и уплатить.

    Но Уведомление по общему правилу за декабрь по страх взносам не сдавать ни в декабре, ни вообще не сдавать - в январе всё равно РСВ будет. Такой же порядок по работе с Уведомления в НК написан.

    То тогда что?? 

    • Логотип бух2007
      бух2007
      11 минут назад

      То тогда что?? 

      тогда эти деньги попадут в нужный бюджет только в январе. Бюджет пострадает)

      А компании бонусом за такую диверсию не разрешат учесть в расходах эти взносы в 4 квартале (на УСН).

      А кстати, можно же не сдавать уведомление, а сдать заявление о зачете. И НК будет не нарушен, и взносы можно взять в расход.

      То есть произойдет не автоматический зачет, а по заявлению

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