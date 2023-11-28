🔥 Бюджетникам надо досрочно уплатить налоги и сдать уведомления по ЕНП: таблица с новыми сроками от Минфина на декабрь

Инструкцию по операциям на ЕНС для бюджетников дал Минфин в письме от 23.11.2023 № 02-07-07/11256.
Налог
Уведомление
Уплата
Срок по указанию Минфина
Срок по НК РФ
Срок по указанию Минфина
Срок по НК РФ
НДФЛ за период с 23.11 по 09.12
12.12
12.12 (добровольное)
15.12
28.12
НДФЛ за период с 23.11 по 22.12
25.12
25.12
26.12
28.12
НДФЛ за период с 23.12 по 31.12
29.12
29.12
29.12
29.12
Страховые взносы за ноябрь
08.12
25.12
13.12
28.12
Страховые взносы за декабрь
25.12 + заявление о зачете
25.01
26.12
29.01
Таким образом, бюджетники должны досрочно:
уплатить НДФЛ за период с 23.11 по 09.12 – до 15.12 вместо 28.12;
уплатить НДФЛ за период с 23.11 по 23.12 – до 26.12 вместо 28.12;
сдать уведомление по страховым взносам за ноябрь – 08.12 вместо 25.12;
уплатить страховые взносы за декабрь – до 13.12 вместо 28.12;
сдать уведомление по страховым взносам за декабрь – до 25.12 вместо 25.01 (+заявление о зачете);
уплатить страховые взносы за декабрь – до 26.12 вместо 29.01.
Кроме того, Минфин велит бюджетникам не позднее 27 ноября направить в ФНС запрос на получение акта сверки и справки о принадлежности ЕНП (агрегированные данные).
До 20 декабря бюджетные организации должны провести сверку с ФНС.
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