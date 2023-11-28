Власти увеличат лимиты по льготной ипотеке

Банки почти что исчерпали лимиты, которые предоставило им государство для выдачи льготной ипотеки. Некоторые кредитные организации могут отказаться выдавать кредиты на жилье с господдержкой.

Минфин готовит постановление о расширении лимитов по выдачи льготной ипотеки. Об этом пишут «Известия».

Банкам нужно дополнительное финансирование на фоне повышения ключевой ставки и роста спроса на ипотеку с господдержкой

Лимит льготной ипотеки представляет собой объем денежных средств, которые банки могут выдать на покупку жилья с субсидиями от государства. Власти компенсируют кредитным организациям разницу между рыночной и льготной ставкой в рамках установленного лимита. Все, что будет сверх этой суммы, останется без возмещения.

По данным ДОМ.РФ, на все время действия программ общий лимит выдач льготной ипотеки на новостройки под 8% составлял 5 трлн рублей, а семейной ипотеки под 6% — 3,4 трлн. Сейчас эти средства почти что исчерпаны.

Например, ПСБ выделили 134 млрд рублей, а сейчас банк может выдать льготную ипотеку только на 7,1 млрд рублей. У Совкомбанка из 55 млрд рублей остался лимит на 6,8 млрд рублей, а у МКБ из 66 млрд рублей может выдать кредитов на покупку жилья до 6,1 млрд рублей.

Некоторые банки могут прекратить оформлять льготную ипотеку, если власти не будут расширять лимиты и перестанут компенсировать кредитным организациям недополученную выгоду.

В Минфине сообщили, что кроме увеличения лимитов, будет переработан механизм распределения выделенных денег между банками.