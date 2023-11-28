🎓Вебинар. Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря. 7 декабря в 11:00 мск!

Ежегодно до 30 марта и до 31 декабря компании, которые проводят обязательный аудит, размещают сведения о его результатах в Федресурсе.

Подробнее о новых требованиях законодательства расскажут: Карсанова Зарина — генеральный директор АО «Консалтинг онлайн», основатель сервиса «Федресурс онлайн» и Сауткин Никита — руководитель сервиса «Федресурс онлайн», руководитель проекта «Федресурс Мониторинг», руководитель отдела стратегического развития АО «Консалтинг онлайн».

На вебинаре разберем:

Сколько сообщений о финансовой отчетности обязана опубликовать компания, которая проводит обязательный аудит?

Кто обязан размещать в Федресурсе сведения об аудите и финансовой отчетности?

Почему в 2023 году организации, которые проводят аудит, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения. Как связаны эти события в новой редакции закона?

Какие изменения произошли в порядке и сроках публикации в Федресурсе сведений об аудите и финансовой отчетности.

Как правильно публиковать в Федресурсе сведения о результатах аудита и финансовой отчетности, чтобы не получить штраф.

Для чего Прокуратура и ФНС подключились к контролю обязанности раскрытия информации в Федресурсе.

Как в реалиях надзора от Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф.