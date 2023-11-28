🎓Вебинар. Что обязаны размещать в Федресурсе, если провели аудит: 2 обязательных сообщения о финансовой отчетности до 31 декабря. 7 декабря в 11:00 мск!

Ежегодно до 30 марта и до 31 декабря компании, которые проводят обязательный аудит, размещают сведения о его результатах в Федресурсе.
Подробнее о новых требованиях законодательства расскажут: Карсанова Зарина — генеральный директор АО «Консалтинг онлайн», основатель сервиса «Федресурс онлайн» и Сауткин Никита — руководитель сервиса «Федресурс онлайн», руководитель проекта «Федресурс Мониторинг», руководитель отдела стратегического развития АО «Консалтинг онлайн».
На вебинаре разберем:
Сколько сообщений о финансовой отчетности обязана опубликовать компания, которая проводит обязательный аудит?
Кто обязан размещать в Федресурсе сведения об аудите и финансовой отчетности?
Почему в 2023 году организации, которые проводят аудит, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения. Как связаны эти события в новой редакции закона?
Какие изменения произошли в порядке и сроках публикации в Федресурсе сведений об аудите и финансовой отчетности.
Как правильно публиковать в Федресурсе сведения о результатах аудита и финансовой отчетности, чтобы не получить штраф.
Для чего Прокуратура и ФНС подключились к контролю обязанности раскрытия информации в Федресурсе.
Как в реалиях надзора от Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф.
Какие последствия наступят для организации и должностного лица в случае нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе.
Ждем вас на вебинаре 7 декабря в 11:00 мск! Будьте в курсе всех изменений и проводите аудит правильно!
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