Бухгалтеры

Приглашаем на форум в Екатеринбурге «Я – бухгалтер, я так считаю!»

13 декабря в Екатеринбурге пройдет на форум «Я – бухгалтер, я так считаю!». Эксперты и компания коллег помогут вам выдохнуть и набраться сил перед закрытием года.
59
Приглашаем на форум в Екатеринбурге «Я – бухгалтер, я так считаю!»

Форум для бухгалтеров и финансистов «Я – бухгалтер, я так считаю» состоится в Екатеринбурге 13 декабря! Мероприятие позволит получить новые практические знания, а еще «выдохнуть» и набраться сил перед сдачей годовой отчетности.

«Клерк» стал информационным партнером события и дарит скидку 40% по промокоду КЛЕРК.

Вас ждут профильные спикеры, емкие выступления «без воды», визуальные конспекты для участников, профессиональное сообщество, фотозоны, лекции по soft и hard skills, атмосфера поддержки и ощущение Нового года!

Темы форума:

  • Как отвечать на требования налоговой, чтобы избежать проблем.

  • Воинский учет, как не попасть на «минное поле».

  • Маркировка рекламы без лишних штрафов.

  • Как смайлик в соцсетях может стать подписью в договоре.

  • Тренинг «Допрос налоговой»: практические навыки с добровольцем из зала.

Узнайте больше на сайте форума и не забудьте применить промокод КЛЕРК при оформлении билетов.

Комментарии

1
  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    Поясните, пожалуйста, название форума "Я бухгалтер, я так считаю":

    - Я считаю, что я бухгалтер

    или

    - по принципу "я художник, я так вижу"?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .

Как обмениваться договорами с контрагентами по ЭДО в 1С:Бухгалтерии 8

В 1С можно обмениваться с партнерами электронными договорами в форматах XML и PDF/А-3. Для этого понадобится сделать несколько несложных настроек.

15
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
2
4,9 тыс.

Мини-курсы

263
Короткие видео на самые актуальные темы
Логотип Клерк
Клерк
Воинский учет

Как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника: бланк для скачивания, сроки

Все юридические лица обязаны направлять в военкоматы сведения о сотрудниках, подлежащих воинскому учету. Разберем, как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника.

Как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника: бланк для скачивания, сроки
1,9 тыс.
Законопроекты

Депутаты ужесточат наказание за мелкие взятки до 10 тысяч рублей

За взятки до 10 тысяч рублей чиновникам и коммерсантам будет грозить штраф 1 млн рублей и лишение свободы до трех лет.

31

Записи вебинаров

688
Новые видео от экспертов каждый день
НДС

Договорная неустойка не облагается НДС, если это действительно неустойка

Оплата от контрагента, не связанная с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), в налоговую базу по НДС не включаются. Это относится, в том числе, к штрафам и неустойкам по договорам. Но злоупотреблять не надо.

34
Логотип Qugo
Qugo
Самозанятые

Проверяет ли ФНС расчетный счет и доходы самозанятых

В России на начало ноября 2023 года зарегистрировано более 8,8 млн самозанятых. Многих интересует вопрос, проверяет ли налоговая все их счета и может ли она рассчитать налог с денег, переведенных, например, родственниками в качестве подарка. Ответ простой — ФНС не отслеживает поступление на карты самозанятых, но может затребовать подтверждение в некоторых случаях. 

Проверяет ли ФНС расчетный счет и доходы самозанятых
82

Профессиональная
переподготовка

5 Официальный диплом с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтеры

Приглашаем на форум в Екатеринбурге «Я – бухгалтер, я так считаю!»

13 декабря в Екатеринбурге пройдет на форум «Я – бухгалтер, я так считаю!». Эксперты и компания коллег помогут вам выдохнуть и набраться сил перед закрытием года.

Приглашаем на форум в Екатеринбурге «Я – бухгалтер, я так считаю!»
1
58
Инвестиции

СПБ Биржа запретила подавать заявки на торги по ценным бумагам в четырех иностранных валютах

На торговой площадке больше нельзя проводить сделки по ценным бумагам в долларах США, евро, гонконгских долларах и в китайских юанях.

36

Онлайн-курсы

47
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие курсы посоветуете по бухучету маркетплейсов?

Здравствуйте,коллеги. Очень важный вопрос. Пока руководство дало добро на прохождение курсов/обучения. Подскажите, кто заканчивал по бух учету маркетплейсов? Есть какие то хорошие стоящие своих денег курсы? Буду очень благодарна. Всем хорошего настроения 🌸

1
35
ФСБУ

ФСБУ 28/2023: новые правила инвентаризации

В новом стандарте описано, когда проводить инвентаризацию, как учитывать излишки, недостачи, пересортицу.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк
10,2 тыс.
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Управленческий учет

Как рассчитать себестоимость? Какие виды себестоимости существуют

Во все времена предприниматели искали разнообразные возможности для повышения дохода. Для этого они делают маркетинговые акции, повышают рентабельность и сокращают издержки производства. Чтобы проводить такие мероприятия, необходим точный расчёт себестоимости. Поскольку это ключевое место в общей системе показателей бизнеса.

Как рассчитать себестоимость? Какие виды себестоимости существуют
42
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно не оплачивать страховые, налоги физика, если денег на едином счете не хватает?

Добрый день, подскажите пожалуйста у ИП висит переплата на ЕНС. Как я понимаю можно не оплачивать страховые, умные, налоги физика, если денег на всё это хватает. Правильно? ИФНС просто спишет с переплаты.

18

Календарь вебинаров

24
Лучшие спикеры, новый каждый день
Проверки

ФСБ проводит обыски у производителя «Живого» пива

Ипатовский пивзавод подозревают в применении схем скрытого производства пива. В компании проходят обыски и выемка документов.

123
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» в Москве: все важные изменения в законах, отчетность 2023-2024, ФСБУ, защита при проверках и оптимизация

Надоели скучные семинары? Настоящий бухгалтер достоин лучшего: топовых спикеров, практически полезных материалов, крутой программы мероприятия с играми и подарками, нетворкингом и возможностью напрямую пообщаться с лекторами и задать им вопросы. Мы приглашаем вас на событие года — II всероссийскую конференцию, которая пройдет 5 декабря.

Иллюстрация: freepic-diller/freepik
2
1,5 тыс.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтеры

🚀 Не пропустите! Подписка на «Клерк.Разборы» за 199 рублей

Подпишитесь на сервис по экспертному контенту за 199 рублей. Получите доступ к подробным инструкциям, наглядным таблицам и готовым образцам документов -- помощникам для бухгалтера, кадровика, предпринимателя.

49
Логотип TransAvto-7
TransAvto-7
Право

Если ДТП произошло на парковке, что и как оформлять⁠⁠. Это дорожно-транспортное происшествие или причинение ущерба?

Пользуясь услугами парковки, платная она или бесплатная, вы надеетесь, что с вашим транспортным средством все будет в порядке. Но бывают ситуации, вы пришли, а ваша машина поцарапана или повреждена другим способом. Какой алгоритм действий, как найти виновного, можно ли уехать, что вообще делать. Обсудим это сейчас.

50

Коллекции

17
Подборки онлайн-курсов, вебинаров и инструкций
Управление персоналом

На рынке труда вырос спрос на многозадачных сотрудников

Почти в три раза чаще работодатели стали искать сотрудников, которые могут выполнять сразу несколько разных задач. Такие работники нужны ресторанно-гостиничному бизнесу, учреждениям культуры и искусства, сфере финансов.

91
ФСБУ Основные средства

Бухгалтеры мухлюют с ФСБУ 6/2020. Но схемы будут пресекать

Бизнес снижает налог на имущество, применяя норму ФСБУ 6/2020 про обесценение ОС.

3
278

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли сотрудница быть на больничном до его окончания? Предупреждать СФР?

Добрый день, коллеги. Первый раз столкнулась с такой ситуацией. По сотруднице пришёл больничный лист по беременности и родам на 156 дн. Роды были преждевременные и ребёнок умер через 5 дней, ей больничный СФР полностью оплатил. Вопрос: может ли она находится на больничном до окончания б. листа и нужно сообщать в СФР о таком случае.

61
Логотип Консалтинг Онлайн
Консалтинг Онлайн
Воинский учет

Воинский учет в организациях с 1 октября 2023 года: какой порядок исполнения и как избежать штрафных санкций

С 1 октября 2023 года в России изменился порядок ведения воинского учета организациями. Штрафы за нарушения выросли в десятки раз.

Воинский учет в организациях с 1 октября 2023 года: какой порядок исполнения и как избежать штрафных санкций
157

Консультации

Безлимитная линия, ответы в течение 24 часов Подключить