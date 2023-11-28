Приглашаем на форум в Екатеринбурге «Я – бухгалтер, я так считаю!»

13 декабря в Екатеринбурге пройдет на форум «Я – бухгалтер, я так считаю!». Эксперты и компания коллег помогут вам выдохнуть и набраться сил перед закрытием года.

Форум для бухгалтеров и финансистов «Я – бухгалтер, я так считаю» состоится в Екатеринбурге 13 декабря! Мероприятие позволит получить новые практические знания, а еще «выдохнуть» и набраться сил перед сдачей годовой отчетности.

«Клерк» стал информационным партнером события и дарит скидку 40% по промокоду КЛЕРК.

Вас ждут профильные спикеры, емкие выступления «без воды», визуальные конспекты для участников, профессиональное сообщество, фотозоны, лекции по soft и hard skills, атмосфера поддержки и ощущение Нового года!

Темы форума:

Как отвечать на требования налоговой, чтобы избежать проблем.

Воинский учет, как не попасть на «минное поле».

Маркировка рекламы без лишних штрафов.

Как смайлик в соцсетях может стать подписью в договоре.

Тренинг «Допрос налоговой»: практические навыки с добровольцем из зала.

Узнайте больше на сайте форума и не забудьте применить промокод КЛЕРК при оформлении билетов.