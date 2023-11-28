Приглашаем на форум в Екатеринбурге «Я – бухгалтер, я так считаю!»

Форум для бухгалтеров и финансистов «Я – бухгалтер, я так считаю» состоится в Екатеринбурге 13 декабря! Мероприятие позволит получить новые практические знания, а еще «выдохнуть» и набраться сил перед сдачей годовой отчетности.
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Вас ждут профильные спикеры, емкие выступления «без воды», визуальные конспекты для участников, профессиональное сообщество, фотозоны, лекции по soft и hard skills, атмосфера поддержки и ощущение Нового года!
Темы форума:
Как отвечать на требования налоговой, чтобы избежать проблем.
Воинский учет, как не попасть на «минное поле».
Маркировка рекламы без лишних штрафов.
Как смайлик в соцсетях может стать подписью в договоре.
Тренинг «Допрос налоговой»: практические навыки с добровольцем из зала.
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Комментарии1
Ирина
Поясните, пожалуйста, название форума "Я бухгалтер, я так считаю":
- Я считаю, что я бухгалтер
или
- по принципу "я художник, я так вижу"?