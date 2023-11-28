СПБ Биржа запретила подавать заявки на торги по ценным бумагам в четырех иностранных валютах

На торговой площадке больше нельзя проводить сделки по ценным бумагам в долларах США, евро, гонконгских долларах и в китайских юанях.

С 27 ноября 2023 года СПБ Биржа установила запрет на подачу заявок, предметами которых являются ценные бумаги с валютой цены и валютой расчетов доллары США, евро, гонконгские доллары, китайские юани. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Запрет распространяется на торги:

в режиме переговорных сделок с кодами расчетов Т1, Т2;

в режиме «Адресное репо с Центральным контрагентом» с Кодами расчетов Т0Т2, Т1Т2;

в режиме «Безадресное репо с Центральным контрагентом» с Кодом расчетов Т1Т2.

Недавно мы писали, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве и опровергла эту информацию. Однако на фоне новостей акции площадки рухнули более чем на 13%.