Инвестиции

СПБ Биржа подала заявление о банкротстве и опровергла эту информацию

Торговая площадка подала в арбитражный суд заявление о признании СПБ Биржи банкротом. Стоимость ценных бумаг на площадке уже упала более чем на 13%.
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24 ноября 2023 года ПАО «СПБ Биржа» подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. Об этом сказано на сайте картотеки арбитражных дел.

По данным Мосбиржи, в 10:20 мск стоимость ценных бумаг СПБ Биржи падает более чем на 13%.

Представитель СПБ Биржи опроверг сообщения о предстоящем банкротстве, пишет «Коммерсант».

СПБ Биржа не подавала документы на банкротство. СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет, — сказал он.

Недавно мы писали, что СПБ Биржа приостановила торги иностранными акциями после введения западных санкций против торговой площадки.

По оценкам аналитиков, из-за санкций биржа потеряет на операционных доходах 1-1,5 млн рублей.

Комментарии

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