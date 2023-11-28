«Мегамаркет» будет принимать жалобы на товары без маркировки

Онлайн-площадка «Мегамаркет» подписала соглашение о сотрудничестве с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный ЗНАК»). Теперь маркетплейс будет напрямую получать жалобы пользователей на товары без маркировки. Об этом пишет «ТАСС».

Теперь маркетплейс будет напрямую получать жалобы на товары без маркировки или с некорректным кодом. Такой подход позволит оперативнее реагировать на запросы покупателей и усилить контроль по предотвращению продажи контрафакта и фальсификата, — сказали в ЦРПТ.

После того, как покупатель пожалуется на товар, площадка примет решение о его дальнейшем размещении и передаст властям информацию о нарушении правил маркировки.