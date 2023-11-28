Пособие на погребение можно выплатить родственникам сотрудника наличными

Выплачивать пособие на погребение работодатели могут как безналом, так и наличными.

Об этом сообщает отделение СФР по г. Москве от 16.10.2023 № 08-09/173361л.

По закону № 255-ФЗ страхователь должен выплатить это пособие в день обращения за его выплатой через почту, банк, либо иную организацию по заявлению застрахованного лица.

Поэтому возник вопрос, можно ли платить это пособие наличными.

СФР ответил, что можно.

Кстати, недавно обновили форму заявления, которые работодатели подают в СФР для возмещения пособия.

Размер пособия на погребение с 1 февраля 2023 года составляет 7 793,48 рублей.