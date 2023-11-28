На годовой налог по УСН уведомление по ЕНП не нужно

На авансовые платежи налога по УСН нужно сдавать уведомления, а на годовой налог – не нужно.

Дело в том, что срок уплаты налога по УСН за год наступает после срока сдачи декларации.

Смотрите в нашей таблице все сроки по УСН за 2023 год.

Период Срок уплаты Срок сдачи декларации Срок сдачи уведомления Код в уведомлении 1 квартал 2023 28.04.2023 – 25.04.2023 34/01 Полугодие 2023 28.07.2023 – 25.07.2023 34/02 9 месяцев 2023 30.10.2023 – 25.10.2023 34/03 2023 год 28.03.2024 – организации; 02.05.2024 – ИП 25.03.2023 – организации 25.04.2023 – ИП – –

Кстати, скоро выйдут контрольные соотношения для уведомлений. К ним прилагается таблица соответствия КБК и кода периода. Для УСН предусмотрены коды 34/01, 34/02, 34/03.