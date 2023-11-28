На годовой налог по УСН уведомление по ЕНП не нужно

Дело в том, что срок уплаты налога по УСН за год наступает после срока сдачи декларации.
Смотрите в нашей таблице все сроки по УСН за 2023 год.
Период
Срок уплаты
Срок сдачи декларации
Срок сдачи уведомления
Код в уведомлении
1 квартал 2023
28.04.2023
–
25.04.2023
34/01
Полугодие 2023
28.07.2023
–
25.07.2023
34/02
9 месяцев 2023
30.10.2023
–
25.10.2023
34/03
2023 год
28.03.2024 – организации;
02.05.2024 – ИП
25.03.2023 – организации
25.04.2023 – ИП
–
–
Кстати, скоро выйдут контрольные соотношения для уведомлений. К ним прилагается таблица соответствия КБК и кода периода. Для УСН предусмотрены коды 34/01, 34/02, 34/03.
Когда сдавать уведомления и декларацию по УСН
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Комментарии1
г.Москва
Прелесть какая- не нужно...Мы бы не догадались, конечно. Понятно же, что если, декларация сдана- уведомлять о начислении нет необходимости.