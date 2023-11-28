✅ ✅ Приняли закон про два ЕНП-уведомления по НДФЛ

С 2024 года надо будет два раза в месяц сдавать уведомление по НДФЛ и два раза в месяц платить налог.

Опубликован Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ с поправками в НК РФ.

Сроки такие: за период с 1 по 22 число – до 25 числа уведомление, до 28 числа уплата;

за период с 23 по последнее число месяца – до 3 числа уведомление, до 5 числа уплата;

за период с 23.12 по 32.12 – до последнего рабочего дня года уведомление и уплата.

Таблицу со сроками уплаты и сдачи уведомлений по ЕНП на 2024 год смотрите здесь.

При этом по другим налогам и страховым взносам по-прежнему будет одно уведомление в месяц – до 25 числа.