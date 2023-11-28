✅ ✅ Приняли закон про два ЕНП-уведомления по НДФЛ

Опубликован Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ с поправками в НК РФ.
Сроки такие:
за период с 1 по 22 число – до 25 числа уведомление, до 28 числа уплата;
за период с 23 по последнее число месяца – до 3 числа уведомление, до 5 числа уплата;
за период с 23.12 по 32.12 – до последнего рабочего дня года уведомление и уплата.
Таблицу со сроками уплаты и сдачи уведомлений по ЕНП на 2024 год смотрите здесь.
При этом по другим налогам и страховым взносам по-прежнему будет одно уведомление в месяц – до 25 числа.
Как заполнять уведомления расскажут на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».
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Комментарии4
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Удоды
А вот интересно... В прошлом году как много было таких, которые полагали, что уменьшение платежных поручений упростит работу бухгалтера?
Главный бухгалтер
32 декабря тоже в законе приняли? 😅 Ну, меня, в принципе, уже ничего не удивляет...
Ирина
Так-то логично... подарок к празднику... Сегодня День профессионального бухгалтера и День пьяного ёжика...