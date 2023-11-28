Уведомление по ЕНП

✅ ✅ Приняли закон про два ЕНП-уведомления по НДФЛ

С 2024 года надо будет два раза в месяц сдавать уведомление по НДФЛ и два раза в месяц платить налог.
198

Опубликован Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ с поправками в НК РФ.

Сроки такие:

  • за период с 1 по 22 число – до 25 числа уведомление, до 28 числа уплата;

  • за период с 23 по последнее число месяца – до 3 числа уведомление, до 5 числа уплата;

  • за период с 23.12 по 32.12 – до последнего рабочего дня года уведомление и уплата.

Таблицу со сроками уплаты и сдачи уведомлений по ЕНП на 2024 год смотрите здесь.

При этом по другим налогам и страховым взносам по-прежнему будет одно уведомление в месяц – до 25 числа.

Как заполнять уведомления расскажут на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

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Комментарии

4
  • Логотип hub
    hub 1 час назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Удоды

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 34 минуты назад

    А вот интересно... В прошлом году как много было таких, которые полагали, что уменьшение платежных поручений упростит работу бухгалтера?

  • Логотип kupryakova1981
    kupryakova1981 20 минут назад

    Главный бухгалтер

    32 декабря тоже в законе приняли? 😅 Ну, меня, в принципе, уже ничего не удивляет...

    • Логотип IriEro
      IriEro 7 минут назад

      Ирина

      Так-то логично... подарок к празднику... Сегодня День профессионального бухгалтера и День пьяного ёжика...

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Логотип Такском
Такском
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