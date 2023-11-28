Мужчины страдают от одиночества больше, чем женщины

В России одиночество больше тяготит мужчин, нежели женщин. При этом за последние полгода это чувство испытывали более половины граждан.

Результаты опроса Mamba показали, что более половины опрошенных чувствовали себя одиноко последние полгода. При этом мужчин одиночество тяготит больше, чем женщин: 15% россиян и 7% россиянок оценили свое состояние без партнера как ужасное, пишет «Коммерсантъ».

Каждый десятый ощущал одиночество, даже находясь в отношениях. Из 54% ощущавших одиночество каждый десятый состоит в отношениях. Несмотря на этот факт, чувство не проходит, утверждали респонденты. Треть опрошенных не испытывали неполноценности из-за отсутствия партнера. Среди мужчин насчитывается 20% тех, кому тяжело быть одному. Среди женщин таковых лишь 11%.

Врачи предупреждают, что одиночество влияет на риски возникновения депрессии, сердечно-‍сосудистых заболеваний, диабета II типа, артрита и других заболеваний. А Всемирная организация здравоохранения назвала одиночество угрозой и сравнила его с употреблением 15 сигарет в день.