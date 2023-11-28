Мужчины страдают от одиночества больше, чем женщины

Результаты опроса Mamba показали, что более половины опрошенных чувствовали себя одиноко последние полгода. При этом мужчин одиночество тяготит больше, чем женщин: 15% россиян и 7% россиянок оценили свое состояние без партнера как ужасное, пишет «Коммерсантъ».
Каждый десятый ощущал одиночество, даже находясь в отношениях. Из 54% ощущавших одиночество каждый десятый состоит в отношениях. Несмотря на этот факт, чувство не проходит, утверждали респонденты. Треть опрошенных не испытывали неполноценности из-за отсутствия партнера. Среди мужчин насчитывается 20% тех, кому тяжело быть одному. Среди женщин таковых лишь 11%.
Врачи предупреждают, что одиночество влияет на риски возникновения депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, артрита и других заболеваний. А Всемирная организация здравоохранения назвала одиночество угрозой и сравнила его с употреблением 15 сигарет в день.
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