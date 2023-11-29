🎓 Вебинар: Кого и как налоговики будут проверять в 2024 году. 4 декабря в 15:00 мск!

Налоговики последовательно идут по отраслям и сферам деятельности. На вебинаре разберемся кому ждать проверку в 2024 году и какие тенденции наблюдаются по проверкам.

Налоговая проверка вряд ли кого-то может обрадовать, потому что, по данным статистики, в 98% случаев она заканчивается доначислением налогов и значительными штрафами. Именно поэтому все стараются защитить свой бизнес от визита налоговиков. Именно поэтому нужно разобраться кто попадает под пристальное внимание налоговиков и кому грозит ВНП.

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Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

На вебинаре разберем:

Налоговые проверки в 2023 году и тенденции проверок на 2024 год. Кому ждать?

Что такое предпроверочный анализ.

Основания для проведения предпроверочного анализа.

Автоматический анализ отчетности налогоплательщика.

Документальный предпроверочный анализ.

Персональный предпроверочный анализ.

Результаты предпроверочного анализа и работа с ними.

Ждем вас на вебинаре 4 декабря в 15:00 мск!