🎓 Вебинар: Кого и как налоговики будут проверять в 2024 году. 4 декабря в 15:00 мск!

Налоговая проверка вряд ли кого-то может обрадовать, потому что, по данным статистики, в 98% случаев она заканчивается доначислением налогов и значительными штрафами. Именно поэтому все стараются защитить свой бизнес от визита налоговиков. Именно поэтому нужно разобраться кто попадает под пристальное внимание налоговиков и кому грозит ВНП.
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Спикер — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.
На вебинаре разберем:
Налоговые проверки в 2023 году и тенденции проверок на 2024 год. Кому ждать?
Что такое предпроверочный анализ.
Основания для проведения предпроверочного анализа.
Автоматический анализ отчетности налогоплательщика.
Документальный предпроверочный анализ.
Персональный предпроверочный анализ.
Результаты предпроверочного анализа и работа с ними.
Ждем вас на вебинаре 4 декабря в 15:00 мск!
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