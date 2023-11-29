Как вести воинский учет компаниям с обособленными подразделениями

Филиал не нужно отдельно регистрировать в военкомате, даже если он находится в другом регионе. Вести воинский учет в обособленных подразделениях работодатель может в головной компании, но для этого нужно выполнить несколько условий.

Филиалы юридического лица не нужно ставить на учет в военкомате, даже если они располагаются в других городах. Регистрации подлежит сама организация, ее необходимо поставить на воинский учет в военном комиссариате по месту регистрации компании.

Вести воинский учет можно в головной организации. Чтобы это сделать, нужно назначить сотрудника центрального офиса ответственным за ведение воинского учета в обособленных подразделениях.

Также необходимо издать внутренний документ для регулирования отношений между работниками центрального офиса и обособленных подразделений. Они должны ежедневного обмениваться сведениями о приеме и увольнении сотрудников, подлежащих воинскому учету.

В законе нет точного порядка ведения воинского учета в филиалах, поэтому компания имеет право самостоятельно определить систему воинского учета. Ее можно организовать в обособленном подразделении или вести из центрального офиса.