Как вести воинский учет компаниям с обособленными подразделениями

Филиалы юридического лица не нужно ставить на учет в военкомате, даже если они располагаются в других городах. Регистрации подлежит сама организация, ее необходимо поставить на воинский учет в военном комиссариате по месту регистрации компании.
Вести воинский учет можно в головной организации. Чтобы это сделать, нужно назначить сотрудника центрального офиса ответственным за ведение воинского учета в обособленных подразделениях.
Также необходимо издать внутренний документ для регулирования отношений между работниками центрального офиса и обособленных подразделений. Они должны ежедневного обмениваться сведениями о приеме и увольнении сотрудников, подлежащих воинскому учету.
В законе нет точного порядка ведения воинского учета в филиалах, поэтому компания имеет право самостоятельно определить систему воинского учета. Ее можно организовать в обособленном подразделении или вести из центрального офиса.
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