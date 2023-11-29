Бухгалтеры

😎 Приглашаем обсудить самые горячие темы на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»!

За один день вы разберетесь, как закрыть год и к каким изменениям 2024 года стоит подготовиться уже сейчас. Эксперты расскажут, что нового будет в налоговых проверках, как правильно применять ФСБУ и так ли страшен воинский учет.
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5 декабря в Москве состоится II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Вы сможете за один день найти ответы на самые наболевшие вопросы и разобраться в предстоящих изменениях 2024 года.

ЕНС и ЕНП

Марина Климова, один из ведущих лекторов России по тематике налогов и учета, расскажет о том, как поменяется порядок работы с ЕНС и ЕНП в 2024 году, по каким правилам будут начислять пени и как нужно оформлять доверенности налогового представителя.

Проверки

Вместе с налоговым адвокатом Вячеславом Василевским оценим тенденции налоговых проверок в 2024 году. Как теперь будут проверять работу с ИП и с самозанятыми, как оспорить результаты проверок и получить наименьшие доначисления.

Отчетность и ФСБУ

Сдать годовую отчетность и сформировать учетную политику на 2024 год поможет Эльвира Митюкова — управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса». Вы узнаете, как исправить и больше не допускать ошибки в учете по новым ФСБУ и на что следует обратить особое внимание в работе бухгалтера.

Также на конференцию мы пригласили соразработчика новых ФСБУ Алексея Иванова, чтобы вы могли напрямую узнать, зачем была нужна реформа бухгалтерского учета и как простому бухгалтеру улучшить ФСБУ.

Воинский и кадровый учет

Самая горячая тема осени — воинский учет, который теперь обязаны вести абсолютно все компании.

Уточнить все подробности вы сможете у Елены Пономаревой — эксперта по трудовым отношениям, консультанта по управлению, преподавателя и руководителя образовательного центра. Она расскажет о новых сроках и формах извещений, об отчетностях в военкомат и про все изменения в трудовом законодательстве.

На реальных кейсах разберем все ошибки и проблемы по воинскому и кадровому учету. В этом поможет Эдислава Красных руководитель участка «Зарплата и кадры» в Первой Экспертной Бухгалтерии.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Место проведения: г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3 «Красный октябрь». 

«Клерк» собрал для вас все самое полезное в одном месте. Приходите на мероприятие вдвоем с коллегой! Мы сделали специальный тариф, куда добавили второй билет за полцены.

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Проведите этот день вместе с нами!

Комментарии

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