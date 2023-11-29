Малый и средний бизнес получил льготные инвестиционные кредиты на 92 млрд рублей

Льготное финансирование получили больше 950 представителей малого и среднего бизнеса. Они могут оформить инвестиционный кредит до 2 млрд рублей сроком на 10 лет. В первые пять лет будет действовать льготная процентная ставка.

За 10 месяцев 2023 года предприятиям малого и среднего бизнеса удалось привлечь по совмещенной программе льготного инвестиционного кредитования почти 92,5 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Объединенная программа представляет собой льготы от Минэкономразвития, которые предоставляют в рамках проекта «1764», и поддержку ПСК Банка России и Корпорации МСП. Финансирование уже привлекли более 950 компаний.

670 компаний получили поддержку более чем на 53 млрд рублей. 162 предприятия из сферы транспортировки и хранения на развитие собственных проектов привлекли 26,6 млрд рублей.

Инвестиционные кредиты на 11,4 млрд рублей получили 109 компаний, которые занимаются гостиничным бизнесом. Предприятия с научно-технической деятельностью профинансировали на 1 млрд рублей.

Реализация льготной программы кредитования позволяет бизнесу начинать новые инвестиционные проекты, разворачивать производства, выпускать импортозамещающую продукцию и создавать новые рабочие места, — сказал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Малые и средние предприятия, которые работают в приоритетных отраслях экономики, могут получить льготное инвестиционное финансирование от 50 млн до 2 млрд рублей.

Кредит предоставляется на 10 лет, из которых льготный период занимает пять лет. В течение первых трех лет ставка будет 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% для малых и микропредприятий. В остальные два года действует льготная ставка по программе «1764», которая определяется в момент подписания договора.