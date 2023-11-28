Власти создадут механизм регулирования онлайн-торговли

Правила торговли в интернете будут учитывать интересы всех, кто вовлечен в этот процесс: производителей, посредников и потребителей.

Государство планирует создать механизм регулирования торговли в интернете, который поможет всем сторонам эффективно работать. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на председателя координационного совета при Союзе интернет-торговли, депутата Госдумы Владимира Шаманова.

Этот механизм должен будет учитывать интересы всех, кто вовлечен в процесс интернет-торговли. Пусть все идет на пользу и для тех, кто создает продукт, и для тех, кто потребляет. Видно, что популярность интернет-торговли растет, — сказал Владимир Шаманов.

Недавно мы писали, что товары на маркетплейсах могут подорожать из-за законопроекта об онлайн-торговле.