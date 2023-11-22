Маркетплейсы

Товары на маркетплейсах подорожают из-за законопроекта об онлайн-торговле

Онлайн-площадкам придется больше средств вкладывать, чтобы выполнить условия законодательства. Это отразится на стоимости товаров, которую придется заплатить покупателям.
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Представители Wildberries, «Яндекс.Маркета», AliExpress и Ozon предупредили, что законопроект о маркетплейсах повлияет на стоимость товаров для покупателей, а также приведет к увеличению контрафакта и фальсификата на площадках. Об этом пишет «РБК».

Согласно законопроекту, маркетплейсы должны нести ответственность за достоверность информации о товарах, поскольку они удерживают комиссию, а не просто выступают в качестве информационных посредников.

Кроме того, владельцы онлайн-площадок смогут повышать комиссии для продавцов и посредников только на год вперед.

Ни один бизнес не может работать, зафиксировав цены раз в год. Мы все знаем, к чему приводит, когда директивно ограничиваются цены и вводятся запреты их менять. Первая реакция всех маркетплейсов будет заложить завышенные тарифы сразу на год, — сказал заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев.

Представитель Минпромторга рассказал, что правительство еще не сформировало свою позицию по законопроекту.

В 2022 году объем рынка e-commerce составил 5,7 трлн рублей, пользовали совершили 2,8 млрд заказов. В 2023 году ожидается, что продажи вырастут на 30%, до 7,4 трлн рублей, а число заказов на 64%, до 4,6 млрд.

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