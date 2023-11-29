На какие цели можно тратить наличную выручку из кассы

Правила расчета наличными регулируются указанием ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У.
На что можно потратить выручку из кассы
зарплата и выплаты социального характера;
оплата поставщикам за товары, работы, услуги, но не более 100 тыс. рублей по одному договору для расчетов с другими организациями и ИП;
выдача под отчет на оплату поставщикам и подрядчикам.
возвраты покупателям, если первоначальная оплата также была наличными;
выплаты страховых возмещений по договорам страхования физлиц, если оплата от них тоже была наличными;
выдача наличных денег на личные нужды предпринимателя.
Отметим, что порядок ведения кассовых операций, в том числе, в малом бизнесе, регламентируется указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У.
По нему ИП и огранизации-субъекты МСП могут не устанавливать лимит кассы.
Как вести кассу в компании на УСН
Обучитесь всему, что нужно для работы на упрощенке — от первички до отчетности на курсе «Главный бухгалтер на УСН».
Сейчас курс можно купить по акции.
Цена снижена на 80% – до 4 990 руб.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке, который будет зарегистрирован в ФИС ФРДО.
Комментарии