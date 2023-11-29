На какие цели можно тратить наличную выручку из кассы

Правила расчета наличными регулируются указанием ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У.

На что можно потратить выручку из кассы

выплаты страховых возмещений по договорам страхования физлиц, если оплата от них тоже была наличными;

возвраты покупателям, если первоначальная оплата также была наличными;

выдача под отчет на оплату поставщикам и подрядчикам.

оплата поставщикам за товары, работы, услуги, но не более 100 тыс. рублей по одному договору для расчетов с другими организациями и ИП;

Отметим, что порядок ведения кассовых операций, в том числе, в малом бизнесе, регламентируется указанием ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У.

По нему ИП и огранизации-субъекты МСП могут не устанавливать лимит кассы.

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