«Сбер» получил аккредитацию для работы с биометрией

Клиенты банка, которые дали разрешение на использование биометрии, смогут получать услуги без предъявления паспорта, снимать в банкомате деньги без карты и смартфона, а также оплачивать улыбкой покупки в магазинах.

Сбербанк получил аккредитацию Минцифры для работы в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных. Об этом сказано на сайте банка.

Уже сейчас Сбербанк может работать с ЕБС, в части сбора БПДн, удаленного банковского обслуживания, биоэквайринга, а также предоставления услуг компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планирующих получать аккредитацию, — сказано в сообщении.

«Сбер» проводит в месяц более 7 млн операций, которые требуют подтверждения личности.

С помощью биометрии клиенты смогут получать большинство банковских услуг в отделениях Сбербанка без предъявления паспорта. Им доступно обслуживание в банкоматах без карты или смартфона.

Сейчас больше 180 тыс. устройств в магазинах позволяют оплачивать покупки по биометрии через сервис «Оплата улыбкой».