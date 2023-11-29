«Сбер» получил аккредитацию для работы с биометрией

Сбербанк получил аккредитацию Минцифры для работы в сфере аутентификации на основе биометрических персональных данных. Об этом сказано на сайте банка.
Уже сейчас Сбербанк может работать с ЕБС, в части сбора БПДн, удаленного банковского обслуживания, биоэквайринга, а также предоставления услуг компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планирующих получать аккредитацию, — сказано в сообщении.
«Сбер» проводит в месяц более 7 млн операций, которые требуют подтверждения личности.
С помощью биометрии клиенты смогут получать большинство банковских услуг в отделениях Сбербанка без предъявления паспорта. Им доступно обслуживание в банкоматах без карты или смартфона.
Сейчас больше 180 тыс. устройств в магазинах позволяют оплачивать покупки по биометрии через сервис «Оплата улыбкой».
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