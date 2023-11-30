Обзоры для бухгалтера

🍄 Пять уведомлений по ЕНП в декабре, график ежегодных отпусков для всех и бухгалтер годами без отпуска: что разъяснили эксперты

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.
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Потеряно право на патент: какую отчетность и за какой период сдавать. Мини-курс

При утрате права считается, как будто у ИП и не было патента вовсе с даты начала действия патента (задним числом).

ИП обязан подать заявление об утрате права на ПСН в течение 10 календарных дней после превышения лимитов или иного несоответствия нормам ПСН.

Заявление на отгул в 2023 году: как оформить + образец

Работодатель должен предоставить день отдыха сотруднику, который работал сверхурочно, в выходной или в праздник, но не получил за это время двойную оплату.

Законы не регулируют правила оформления дополнительного дня отдыха. Обычно работник сначала пишет заявление, где указывает дату, повод для отгула.

Как правильно заверить копию трудовой книжки: новые правила, образец

Работодатель обязан выдать работнику копию трудовой книжки в течение трех рабочих дней со дня поступления от него заявления.

Копию электронной трудовой книжки оформляют по форме сведений о трудовой деятельности СТД-Р.

Как списать недостачу в бухгалтерском учете. Мини-курс

Для фиксации недостач в бухгалтерском учете предназначен счет 94. Если установлен виновник и он готов добровольно возместить недоимку, то будет корреспонденция со счетом 73. Если виновных нет, будет корреспонденция со счетом 91.2.

Что будет, если бухгалтер не ходит в отпуск

Если главбух уволится, ей надо выплатить компенсацию за все дни неиспользованного отпуска. Период не важен – хоть 2 года, хоть 5, хоть 8. Прецеденты были и суд встал на сторону бухгалтера.

График отпусков на 2024 год: бланк + образец

При составлении графика ежегодных отпусков работодатели вправе использовать унифицированную форму Т-7. В график нужно вносить всех работников по трудовым договорам, включая те, кто работает дистанционно и по срочному договору.

Сверка по ЕНС, досрочные уведомления по ЕНП и уплата налогов: задание от Минфина для бюджетников на декабрь

В декабре у бюджетников будет 5 уведомлений и 4 платежки.

Сдавать уведомления надо будет до 5, 8, 12, 25, 29 декабря. Платить налоги – до 13, 15, 26, 29 декабря. И еще сдать заявление о зачете на страховые взносы и имущественные налоги.

Комментарии

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    Обзоры для бухгалтера

    🍄 Пять уведомлений по ЕНП в декабре, график ежегодных отпусков для всех и бухгалтер годами без отпуска: что разъяснили эксперты

    Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

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