🍄 Пять уведомлений по ЕНП в декабре, график ежегодных отпусков для всех и бухгалтер годами без отпуска: что разъяснили эксперты

При утрате права считается, как будто у ИП и не было патента вовсе с даты начала действия патента (задним числом).
ИП обязан подать заявление об утрате права на ПСН в течение 10 календарных дней после превышения лимитов или иного несоответствия нормам ПСН.
Работодатель должен предоставить день отдыха сотруднику, который работал сверхурочно, в выходной или в праздник, но не получил за это время двойную оплату.
Законы не регулируют правила оформления дополнительного дня отдыха. Обычно работник сначала пишет заявление, где указывает дату, повод для отгула.
Работодатель обязан выдать работнику копию трудовой книжки в течение трех рабочих дней со дня поступления от него заявления.
Копию электронной трудовой книжки оформляют по форме сведений о трудовой деятельности СТД-Р.
Для фиксации недостач в бухгалтерском учете предназначен счет 94. Если установлен виновник и он готов добровольно возместить недоимку, то будет корреспонденция со счетом 73. Если виновных нет, будет корреспонденция со счетом 91.2.
Если главбух уволится, ей надо выплатить компенсацию за все дни неиспользованного отпуска. Период не важен – хоть 2 года, хоть 5, хоть 8. Прецеденты были и суд встал на сторону бухгалтера.
При составлении графика ежегодных отпусков работодатели вправе использовать унифицированную форму Т-7. В график нужно вносить всех работников по трудовым договорам, включая те, кто работает дистанционно и по срочному договору.
Сверка по ЕНС, досрочные уведомления по ЕНП и уплата налогов: задание от Минфина для бюджетников на декабрь
В декабре у бюджетников будет 5 уведомлений и 4 платежки.
Сдавать уведомления надо будет до 5, 8, 12, 25, 29 декабря. Платить налоги – до 13, 15, 26, 29 декабря. И еще сдать заявление о зачете на страховые взносы и имущественные налоги.
Комментарии