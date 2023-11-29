Трудовое право

🌓 За ночную работу положен отгул, если она еще и сверхурочная

В общем случае при работе по ночам сотрудникам полагается повышенная оплата. Предоставление отгула за работу в ночное время не предусмотрено. Но отгул положен за сверхурочную работу.
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Разъяснение дает Роструд в письме от 16.11.2023 № ПГ/23969-6-1.

Ночным считается время с 22-00 до 6-00.

По постановлению Правительства от 22.07.2008 № 554 минимальный размер повышенной оплаты за работу в это время – 20%.

За работу в ночное время положена только эта доплата, отгул не положен.

Но другое дело, если человек работает по обычному графику, а его еще вызывают на работу ночью. В этом случае уже идет речь о сверхурочной работе.

Ее должны оплачивать так:

  • за первые два часа – в полуторном размере;

  • за следующие часы – в двойном размере.

По желанию сотрудника вместо повышенной оплаты сотрудник может взять отгул.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Как оплачивать такой отгул, ранее Роструд разъяснял в письме от 17.05.2022 № ПГ/10843-6-1. Важно: отгул – это не отпуск без содержания. Он не подлежит оплате, но по факту оплата за него все равно будет, так как уменьшается норма рабочих дней на этот отгул.

Сотрудник получит полный оклад (хотя и работал по факту на 1 рабочий день меньше) и оплату за 1 выходной день (в данном случае – ночь).

Кстати, отгул заранее не дадут, сначала надо отработать (письмо Минтруда от 26.06.2023 № 14-6/ООГ-4284).

Как оплачивать отгулы за работу в выходной день, мы разбирали тут.

Комментарии

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