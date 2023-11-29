Налоговые требования

🔥Пришло информационное письмо из ИФНС, как ответить. Лайфхак от «Клерка»

Когда у налоговиков нет оснований выставить требования компании, они могут направить информационное письмо или уведомление. Рассказываем, что нужно делать.
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Если инспекторы запросили в письме какие-то документы, их можно не представлять, никаких санкций быть не должно.

Такой запрос не может считаться официальным требованием, так как сделан не по неутвержденной форме, а неправомерные требования ИФНС можно не выполнять (подп. 11 п. 1 ст. 21 НК). Требование представить документы в ИФНС вне рамок проверки должна направить по унифицированной форме (приказ ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628).

Однако, игнорировать письмо мы не рекомендуем. Чтобы снизить потенциальный риск споров направьте налоговикам мотивированный отказ. В нем укажите, что требование получили не по утвержденной форме, но вы готовы его исполнить, когда получите официальный запрос. Мотивированный отказ можно составить в произвольной форме.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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