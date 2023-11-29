🎓Вебинар: Как бухгалтеру на аутсорсе увеличить свой доход в 2024 году. 13 декабря в 15:00 мск!

Многие бухгалтеры работают в найме и параллельно ведут клиентов на аутсорсе. Но для того, чтобы увеличить свой доход и зарабатывать больше надо найти клиентов, сформировать свой прайс на бухгалтерские услуги и еще много чего. На вебинаре расскажем все секреты заработка на бухгалтерии.
Успейте приобрести вебинар со скидкой 74%, всего за 499 рублей!
Купить вебинар
Екатерина Тишакова — основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем на вебинаре разберет:
Калькулятор стоимости услуг: как достойно оценить свой труд
Какие есть дополнительные доходы на бухгалтерском сопровождении
Текущие клиенты: как удержать по новым ценам?
Что делать, чтобы новые клиенты приходили сами?
Комьюнити — где искать поддержку и мотивацию
Ждем вас на вебинаре 13 декабря в 15:00 мск!
Комментарии7
После аутсорсинга бухучет обычно подлежит восстановлению
не начинайте
Владислав
Со времен моей работы в аутсорсинге может что-то и поменялось, но...
Работая в аутсорсинге, неоднократно занимался восстановлением учета после штатного бухгалтера.
От подхода к делу зависит😉
и бухгалтерии и прежде всего руководителя.
есть масса собственников, которых не назовешь иначе, чем пакостники. самому себе. а если бухгалтеру начинают выкручивать руки, то здесь либо сразу увольнение, либо что носит-то и лепят :)
Владислав
Золотые слова😉
Управление в малом и среднем бизнесе - это отражение собственника😏
Познайте собственника - принимайте решение об увольнении😀😀
Ирина
Как всегда во главе угла - человеческий фактор.
Владислав
Как и в любом деле😉