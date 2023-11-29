Бухгалтерский аутсорсинг

🎓Вебинар: Как бухгалтеру на аутсорсе увеличить свой доход в 2024 году. 13 декабря в 15:00 мск!

Если хотите увеличить свой доход в 2024 году и зарабатывать больше на бухгалтерских услугах, то узнайте, что нужно сделать уже сейчас и как достичь желаемых цифр.
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Многие бухгалтеры работают в найме и параллельно ведут клиентов на аутсорсе. Но для того, чтобы увеличить свой доход и зарабатывать больше надо найти клиентов, сформировать свой прайс на бухгалтерские услуги и еще много чего. На вебинаре расскажем все секреты заработка на бухгалтерии.

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Екатерина Тишакова — основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем на вебинаре разберет:

  • Калькулятор стоимости услуг: как достойно оценить свой труд

  • Какие есть дополнительные доходы на бухгалтерском сопровождении

  • Текущие клиенты: как удержать по новым ценам?

  • Что делать, чтобы новые клиенты приходили сами?

  • Комьюнити — где искать поддержку и мотивацию

Ждем вас на вебинаре 13 декабря в 15:00 мск!

Комментарии

7
  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 1 час назад

    После аутсорсинга бухучет обычно подлежит восстановлению

    • Логотип Мирам
      Мирам 1 час назад

      не начинайте

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав

      После аутсорсинга бухучет обычно подлежит восстановлению

      Со времен моей работы в аутсорсинге может что-то и поменялось, но...

      Работая в аутсорсинге, неоднократно занимался восстановлением учета после штатного бухгалтера.

      От подхода к делу зависит😉

      • Логотип Мирам
        Мирам 54 минуты назад

        От подхода к делу зависит

        и бухгалтерии и прежде всего руководителя.

        есть масса собственников, которых не назовешь иначе, чем пакостники. самому себе. а если бухгалтеру начинают выкручивать руки, то здесь либо сразу увольнение, либо что носит-то и лепят :)

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          46 минут назад

          Владислав

          прежде всего руководителя

          Золотые слова😉

          Управление в малом и среднем бизнесе - это отражение собственника😏

          то здесь либо сразу увольнение

          Познайте собственника - принимайте решение об увольнении😀😀

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 58 минут назад

    Ирина

    Как всегда во главе угла - человеческий фактор. 

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      55 минут назад

      Владислав

      Как и в любом деле😉

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