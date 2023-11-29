🎓Вебинар: Как бухгалтеру на аутсорсе увеличить свой доход в 2024 году. 13 декабря в 15:00 мск!

Если хотите увеличить свой доход в 2024 году и зарабатывать больше на бухгалтерских услугах, то узнайте, что нужно сделать уже сейчас и как достичь желаемых цифр.

Многие бухгалтеры работают в найме и параллельно ведут клиентов на аутсорсе. Но для того, чтобы увеличить свой доход и зарабатывать больше надо найти клиентов, сформировать свой прайс на бухгалтерские услуги и еще много чего. На вебинаре расскажем все секреты заработка на бухгалтерии.

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Екатерина Тишакова — основатель бухгалтерской компании для бизнеса «Дело в числах», главный бухгалтер и налоговый эксперт с 12 летним стажем на вебинаре разберет:

Калькулятор стоимости услуг: как достойно оценить свой труд

Какие есть дополнительные доходы на бухгалтерском сопровождении

Текущие клиенты: как удержать по новым ценам?

Что делать, чтобы новые клиенты приходили сами?

Комьюнити — где искать поддержку и мотивацию

Ждем вас на вебинаре 13 декабря в 15:00 мск!