Военкоматы требуют от работодателей журналы по воинскому учету

Сотрудники военных комиссариатов при проверках запрашивают журналы, которые подтверждают, что компания своевременно исполняет обязанности по ведению воинского учета.
В список требований входят:
Журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан;
Журнал учета листков сообщений и корешков к ним;
Журнал учета карточек граждан, подлежащих воинскому учету (Форма 10);
Журнал оповещения гражданина о вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов;
Журнал направления граждан в военный комиссариат.
В Методических рекомендациях по ведению воинского учета в организациях, утвержденных Генштабом Вооруженных Сил РФ от 11.07.2017 сказано, что у руководителей и других ответственных за военно-учетную работу должен быть «журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации».
С 1 октября штраф за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет (ст. 21.1 КоАП, в ред. от 01.10.2023) составляет:
для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей
для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.
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