Военкоматы требуют от работодателей журналы по воинскому учету

Работодателям нужно предоставить в военкомат пять журналов по воинскому учету. Они должны подтвердить, что компания исполняет свои обязанности.

Сотрудники военных комиссариатов при проверках запрашивают журналы, которые подтверждают, что компания своевременно исполняет обязанности по ведению воинского учета.

В список требований входят:

Журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан;

Журнал учета листков сообщений и корешков к ним;

Журнал учета карточек граждан, подлежащих воинскому учету (Форма 10);

Журнал оповещения гражданина о вызовах (повестках) соответствующих военных комиссариатов;

Журнал направления граждан в военный комиссариат.

В Методических рекомендациях по ведению воинского учета в организациях, утвержденных Генштабом Вооруженных Сил РФ от 11.07.2017 сказано, что у руководителей и других ответственных за военно-учетную работу должен быть «журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации».

С 1 октября штраф за непредставление информации для первоначальной постановки граждан на учет (ст. 21.1 КоАП, в ред. от 01.10.2023) составляет:

для должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей

для организаций — от 350 000 до 400 000 рублей.