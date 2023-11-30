Когда сдавать сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами по форме № 19

Форма 19 по воинскому учету — со сведениями об обеспеченности трудовыми ресурсами в военное время. Сдавать ее должны все компании обычно до 1 января. Но в разных регионах свои сроки.

В форму 19 компании вносят сведения о трудовых ресурсах, которые останутся на местах в период военных мероприятий и будут обеспечивать стабильную деятельность. Для этого в компании заблаговременно проводится так называемое бронирование сотрудников.

Сдавать форму 19 надо один раз в год, обычно до 31 декабря. Но официально эта дата нигде не закреплена. Рекомендуем уточнить точный срок в военкомате и комиссии по бронированию по месту регистрации вашей компании, тем более что в вашем регионе могут быть свои бланки этих форм.

Например, в Новороссийске этот отчет нужно сдать до 10 ноября текущего года, а в Мурманске — до 15 ноября, в Ангарске отчеты — с 4 сентября до 17 ноября.