Когда сдавать сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами по форме № 19

В форму 19 компании вносят сведения о трудовых ресурсах, которые останутся на местах в период военных мероприятий и будут обеспечивать стабильную деятельность. Для этого в компании заблаговременно проводится так называемое бронирование сотрудников.
Сдавать форму 19 надо один раз в год, обычно до 31 декабря. Но официально эта дата нигде не закреплена. Рекомендуем уточнить точный срок в военкомате и комиссии по бронированию по месту регистрации вашей компании, тем более что в вашем регионе могут быть свои бланки этих форм.
Например, в Новороссийске этот отчет нужно сдать до 10 ноября текущего года, а в Мурманске — до 15 ноября, в Ангарске отчеты — с 4 сентября до 17 ноября.
Узнайте больше о ведении воинского учета в организации на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Она пройдет в Москве 5 декабря! Мы пригласили эксперта, которая расскажет про требования к воинскому учету: реестр воинского учета, новые сроки и формы извещений военкоматов.
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Комментарии3
НатальяРуководительИП
Раньше были слова для определения переживаний, связанных с перечнем обязанностей бизнеса. Теперь даже брови не шевелятся. Просто читаешь, офигиваешь, делаешь. И всё.
Евгений
Читаешь, офигеваешь, смотришь какой штраф, НЕ делаешь. И всё. Если все их дурки делать - лучше сразу закрываться.
Антон
Интересно, а за такие штрафы какому-нибудь военкому башку не открутят?