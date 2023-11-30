Воинский учет

Когда сдавать сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами по форме № 19

Форма 19 по воинскому учету — со сведениями об обеспеченности трудовыми ресурсами в военное время. Сдавать ее должны все компании обычно до 1 января. Но в разных регионах свои сроки.
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В форму 19 компании вносят сведения о трудовых ресурсах, которые останутся на местах в период военных мероприятий и будут обеспечивать стабильную деятельность. Для этого в компании заблаговременно проводится так называемое бронирование сотрудников.

Сдавать форму 19 надо один раз в год, обычно до 31 декабря. Но официально эта дата нигде не закреплена. Рекомендуем уточнить точный срок в военкомате и комиссии по бронированию по месту регистрации вашей компании, тем более что в вашем регионе могут быть свои бланки этих форм.

Например, в Новороссийске этот отчет нужно сдать до 10 ноября текущего года, а в Мурманске — до 15 ноября, в Ангарске отчеты — с 4 сентября до 17 ноября.

Узнайте больше о ведении воинского учета в организации на  II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Она пройдет в Москве 5 декабря! Мы пригласили эксперта, которая расскажет про требования к воинскому учету: реестр воинского учета, новые сроки и формы извещений военкоматов.

Место проведения: г. Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 3 «Красный октябрь».

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Комментарии

3
  • Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая 1 час назад

    НатальяРуководительИП

    Раньше были слова для определения переживаний, связанных с перечнем обязанностей бизнеса. Теперь даже брови не шевелятся. Просто читаешь, офигиваешь, делаешь. И всё. 

    • Логотип FA
      FA 37 минут назад

      Евгений

      Читаешь, офигеваешь, смотришь какой штраф, НЕ делаешь. И всё. Если все их дурки делать - лучше сразу закрываться.

      • Логотип Anton P.
        Anton P. 4 минуты назад

        Антон

        Интересно, а за такие штрафы какому-нибудь военкому башку не открутят?

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