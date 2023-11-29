Рынок зарегистрированной интернет-рекламы превысил 400 млрд рублей

После введения штрафов за отсутствие маркировки в интернет-рекламе число «белых» рекламодателей достигло 940 тысяч.

За девять месяцев 2023 года объем всей учтенной Роскомнадзором интернет-рекламы составил 400 млрд рублей. Общее число «белых» рекламодателей достигло 940 тыс. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на данные Роскомнадзора.

Объемы рекламных бюджетов в digital-сегменте варьируются в диапазоне от 43 млрд до 50 млрд рублей в месяц.

Больше всего средств на интернет-рекламу тратит бизнес из сферы розничной и оптовой торговли. На них пришлась порядка 100 млрд рублей. На втором месте — компании из области связи и информации (около 76 млрд рублей). На третьем — рекламодатели, которые занимаются финансами и страхованием (36 млрд рублей).

Примерно 12 млрд рублей в продвижение вкладывают предприниматели из области строительства, недвижимости, здравоохранения и социальных услуг.

С 1 сентября 2022 года начали действовать поправки в закон «О рекламе», которые обязывают рекламодателей и распространителей рекламных сообщений отчитываться в Роскомнадзор. Сама реклама должна иметь маркировку, а детали договоров и креативы нужно отправлять в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР).

С октября по декабрь 2022 года общая сумма рекламных бюджетов, которые были зарегистрированы в ЕРИР, превысила 70 млрд рублей.

В марте 2023 треть предпринимателей отказались маркировать рекламу до тех пора, пока за это не будет введено наказание.

С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки, предусматривающие штрафы за отсутствие маркировки на интернет-рекламе. Физлицо могут оштрафовать на 10-30 тыс. рублей, а компаниям грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей.

Накануне введения штрафов число новых зарегистрированных в ЕРИР участников рынка в два раза превысило суммарные показатели предшествующих семи месяцев.

По данным на конец октября 2023 года, еще не было выписано ни одного штрафа за нарушение рекламной маркировки.